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Рулеты с мясом: восточный рецепт ароматной выпечки

Рулеты с мясом: восточный рецепт ароматной выпечки
Фото: pixabay.com
Блюдо подойдет даже тем, кто сидит на диете

Ханум – традиционное блюдо восточной кухни в виде одного большого или нескольких рулетов с начинкой из мяса и картофеля. Выпечка получается сочной и вкусной, а за счет приготовления на пару подойдет тем, кто следит за фигурой. Готовятся такие рулеты не более часа и станут украшением любого стола.

Ингредиенты:

Мука – 400 г
Яйцо – 1 шт.
Фарш – 500 г
Картофель 3 – 4 шт.,
Лук – 2 шт.,
Соль, перец, специи.

Способ приготовления:

Сначала необходимо замесить тесто – оно должно получиться довольно мягким. Для этого смешать муку, яйцо, 150 мл воды и полчайной ложки соли. Когда тесто будет готово, его нужно убрать на 30 минут, а в это время можно заняться начинкой для ханума.

По традиции, блюдо готовят из рубленой баранины, но подойдет любое мясо, прокрученное через мясорубку. В готовый фарш добавить лук, нарезанный кубиками картофель, соль, перец и специи.

Теперь можно приступить к приготовлению самих рулетов. Тесто тонко раскатать и разрезать на небольшие полоски около 7 см в ширину. В центр каждой полоски положить фарш и свернуть ее вдоль пополам. Затем каждую из полосок плотно скрутить в рулет так, чтобы начинка была видна сверху.

Дно каждого рулета смазать маслом и готовить на пару 30– 40 минут. Порционный ханум готов! На стол можно подавать со сметаной и зеленью или любым другим соусом.

Приятного аппетита!

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Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: H.T. Manfred Zimmermann/imageBROKER.com/www.globallookpress.com Фото: pixabay.com Фото: kati/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Карина СИРАЗОВА

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