Блины из гречневой муки спасут от переедания и лишнего веса

Приближается один из самых красочных праздников в году – Масленица. Хозяйки займутся приготовлением блинов – блюда, без которого не обойдется неделя перед Великим постом. Сохранить стройность фигуры поможет особый рецепт лакомства, где самые вредные ингредиенты заменены на максимально полезные для здоровья.

Ингредиенты:

Яйцо куриное – 1 шт.

Вода или обезжиренный кефир – 2 стакана

Цельнозерновая или гречневая мука – 1 стакан

Растительное масло – 3 ст. л.

Обезжиренный творог – 180 г

Мед – 3 ст. л.

Пошаговый рецепт низкокалорийных блинов

Шаг 1

Взбиваем яйцо, добавляем два стакана воды или обезжиренного кефира и еще раз перемешиваем. Постепенно всыпаем муку. Затем вливаем три ложки растительного масла. Перемешиваем до получения однородной массы на блины.

Шаг 2

Берем антипригарную сковороду и накаляем ее. Выпекаем блины, стараемся сделать их как можно тоньше.

Шаг 3

В блендере взбиваем творог с медом до состояния однородной, воздушной массы. Добавляем начинку в горячие блины и подаем их на стол.

Приятного аппетита!