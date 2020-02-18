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Низкокалорийные блины: лакомство для всей семьи без вреда фигуре

Низкокалорийные блины: лакомство для всей семьи без вреда фигуре
Фото: pixabay.com
Блины из гречневой муки спасут от переедания и лишнего веса

Приближается один из самых красочных праздников в году – Масленица. Хозяйки займутся приготовлением блинов – блюда, без которого не обойдется неделя перед Великим постом. Сохранить стройность фигуры поможет особый рецепт лакомства, где самые вредные ингредиенты заменены на максимально полезные для здоровья. 

Ингредиенты:

  • Яйцо куриное – 1 шт.
  • Вода или обезжиренный кефир – 2 стакана 
  • Цельнозерновая или гречневая мука – 1 стакан 
  • Растительное масло – 3 ст. л.
  • Обезжиренный творог – 180 г
  • Мед – 3 ст. л.

Пошаговый рецепт низкокалорийных блинов

Шаг 1

Взбиваем  яйцо, добавляем два стакана воды или обезжиренного кефира и еще раз перемешиваем. Постепенно всыпаем муку.  Затем вливаем три ложки растительного масла. Перемешиваем до получения однородной массы на блины. 

Шаг 2


Берем антипригарную сковороду и накаляем ее. Выпекаем блины, стараемся сделать их как можно тоньше.

Шаг 3


В блендере взбиваем творог с медом до состояния однородной, воздушной массы. Добавляем начинку в горячие блины и подаем их на стол.

Приятного аппетита!

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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