Низкокалорийные блины: лакомство для всей семьи без вреда фигуре
Приближается один из самых красочных праздников в году – Масленица. Хозяйки займутся приготовлением блинов – блюда, без которого не обойдется неделя перед Великим постом. Сохранить стройность фигуры поможет особый рецепт лакомства, где самые вредные ингредиенты заменены на максимально полезные для здоровья.
Ингредиенты:
- Яйцо куриное – 1 шт.
- Вода или обезжиренный кефир – 2 стакана
- Цельнозерновая или гречневая мука – 1 стакан
- Растительное масло – 3 ст. л.
- Обезжиренный творог – 180 г
- Мед – 3 ст. л.
Пошаговый рецепт низкокалорийных блинов
Шаг 1
Взбиваем яйцо, добавляем два стакана воды или обезжиренного кефира и еще раз перемешиваем. Постепенно всыпаем муку. Затем вливаем три ложки растительного масла. Перемешиваем до получения однородной массы на блины.
Шаг 2
Берем антипригарную сковороду и накаляем ее. Выпекаем блины, стараемся сделать их как можно тоньше.
Шаг 3
В блендере взбиваем творог с медом до состояния однородной, воздушной массы. Добавляем начинку в горячие блины и подаем их на стол.
Приятного аппетита!
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