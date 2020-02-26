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Рецепт для Масленицы: вкусная мачанка к блинам

Рецепт для Масленицы: вкусная мачанка к блинам
Фото: pixabay.com
Сытное угощение по белорусскому рецепту удивит гостей

Мачанка – это аппетитное блюдо из белорусской кухни, которое особенно актуально в Масленицу. Ведь блины вкуснее, если лакомиться ими, макая в сочную мясную подливку. Воплотить в жизнь вкусный рецепт и побаловать родных и близких элементарно просто. 

Ингредиенты:

  • Свинина на ребрышках 1 – 1,5 кг
  • Лук 2 – 3 шт.
  • Квас – 1 стакан
  • Соль, перец, лавровый лист – по вкусу

Пошаговый рецепт мачанки к блинам:

Шаг 1

Вначале нужно нарезать мясо, посолить и поперчить его, с двух боков обжарить. Затем достать из сковородки, переложить в сотейник. На основе, которая осталась в сковороде, следует обжарить мелко нарезанный лук, после чего отправить последний к мясу.

Шаг 2

Затем надо залить содержимое емкости квасом и, прикрыв крышкой, потушить до готовности. Мясо должно быть мягким. 

Шаг 3

Подать мачанку к столу. По белорусской традиции, правильно предлагать блюдо с блинами или драниками.

Ранее "Утро" поделилось советским рецептом блинов скороспелых.

Анастасия ЮШКЕВИЧ

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