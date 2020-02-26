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Масленичный смак: рецепт нежнейших сырных оладий

Масленичный смак: рецепт нежнейших сырных оладий
Фото: pixabay.com
Оригинальное угощение разнообразит неделю перед Великим постом

До 1 марта включительно главным угощением на столе у россиян будут блины или оладьи, которые также символизируют солнце и готовятся, как правило, проще и быстрее. Специально к Масленице "Утро" предлагает оригинальный рецепт мучного лакомства с секретными ингредиентами.

Впрочем, сырные оладьи можно жарить хоть каждый день на завтрак или брать с собой на работу. Правда, лепешки с пылу с жару гораздо вкуснее остывших. Поэтому подавать их лучше в горячем виде. 

Ингредиенты для оладий:

  • Мука – 3 ст. л.
  • Яйца – 3 шт.
  • Твердый сыр – 300
  • Соль – по вкусу
  • Сметана – 250 г
  • Растительное масло – для жарки

Пошаговый рецепт приготовления сырных оладий:

Шаг 1

Яйца и сметану взбить с помощью венчика. 

Шаг 2

В полученную однородную массу добавить тертый сыр. При необходимость смесь посолить. 

Шаг 3

Всыпать порционно муку, тщательно перемешивая жидкость после добавления каждой ложки продукта. 

Шаг 4

Тесто готово к жарке. Теперь выкладываем его столовой ложкой на смазанную маслом и разогретую сковороду. Оладьи обжариваем с двух сторон до румяной корочки.

Приятного аппетита!

Ранее "Утро" сделало подборку рецептов блинов к Масленице, которые, согласно правилам этикета, нельзя есть руками.

Ксения АНДРЕЕВА

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