Оригинальное угощение разнообразит неделю перед Великим постом

До 1 марта включительно главным угощением на столе у россиян будут блины или оладьи, которые также символизируют солнце и готовятся, как правило, проще и быстрее. Специально к Масленице "Утро" предлагает оригинальный рецепт мучного лакомства с секретными ингредиентами.

Впрочем, сырные оладьи можно жарить хоть каждый день на завтрак или брать с собой на работу. Правда, лепешки с пылу с жару гораздо вкуснее остывших. Поэтому подавать их лучше в горячем виде.

Ингредиенты для оладий:

Мука – 3 ст. л.

– 3 ст. л. Яйца – 3 шт.

– 3 шт. Твердый сыр – 300

– 300 Соль – по вкусу

– по вкусу Сметана – 250 г

– 250 г Растительное масло – для жарки

Пошаговый рецепт приготовления сырных оладий:

Шаг 1

Яйца и сметану взбить с помощью венчика.

Шаг 2

В полученную однородную массу добавить тертый сыр. При необходимость смесь посолить.

Шаг 3

Всыпать порционно муку, тщательно перемешивая жидкость после добавления каждой ложки продукта.

Шаг 4

Тесто готово к жарке. Теперь выкладываем его столовой ложкой на смазанную маслом и разогретую сковороду. Оладьи обжариваем с двух сторон до румяной корочки.

Приятного аппетита!

Ранее "Утро" сделало подборку рецептов блинов к Масленице, которые, согласно правилам этикета, нельзя есть руками.