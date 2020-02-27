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Вкусно и по карману: рецепт бюджетных оладий из капусты

Вкусно и по карману: рецепт бюджетных оладий из капусты
Фото: pixabay.com
Овощными лепешками можно накормить всю семью

Как сэкономить время и деньги без ущерба для вкуса? Ответ на этот вопрос прост, как дважды два. Существует большое количество бюджетных и аппетитных блюд, среди которых – оладьи из капусты.

Ингредиенты:

  • Капуста – 350 г
  • Лук – 1 шт.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Кефир – 300 мл
  • Молоко – 3 ст. л.
  • Майонез – 1 ст. л. 
  • Сахар – 5,5 ч. л. 
  • Соль  – 1 ч. л.
  • Сода – 1 ч. л.
  • Мука – 7 ст. л.
  • Зелень – по вкусу
  • Растительное масло – для жарки.

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Первым делом шинкуем капусту и обжариваем ее вместе с мелко нарезанным луком на растительном масле. Сначала на сковороду отправляем слезоточивый овощ, затем – белокочанную красавицу. Ассорти солится и перчится по вкусу. После следует добавить молоко и потушить еще 5 минут.

Шаг 2

В сковороду с луком и капустой вбиваются два яйца и оперативно размешиваются вилкой для равномерного распределения. 

Шаг 3

Теперь займемся тестом, для чего взболтаем яйцо с кефиром. В получившуюся массу кладем сахар, соль, майонез и соду. Все тщательно перемешиваем, постепенно добавляя муку. 

Шаг 4

В густое тесто выкладываем овощную зажарку. При желании можно добавить еще и зелень. 

Шаг 5

Оладьи жарятся на сковороде с добавлением растительного масла с двух сторон до золотистой корочки. Подавать их лучше в горячем виде. Однако и остывшее лакомство сохраняет аромат и вкус. 

Ранее "Утро" поделилось рецептом нежнейших сырных оладий к Масленице. 

Ксения АНДРЕЕВА

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