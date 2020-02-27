Вкусно и по карману: рецепт бюджетных оладий из капусты
Как сэкономить время и деньги без ущерба для вкуса? Ответ на этот вопрос прост, как дважды два. Существует большое количество бюджетных и аппетитных блюд, среди которых – оладьи из капусты.
Ингредиенты:
- Капуста – 350 г
- Лук – 1 шт.
- Яйцо – 3 шт.
- Кефир – 300 мл
- Молоко – 3 ст. л.
- Майонез – 1 ст. л.
- Сахар – 5,5 ч. л.
- Соль – 1 ч. л.
- Сода – 1 ч. л.
- Мука – 7 ст. л.
- Зелень – по вкусу
- Растительное масло – для жарки.
Пошаговый рецепт:
Шаг 1
Первым делом шинкуем капусту и обжариваем ее вместе с мелко нарезанным луком на растительном масле. Сначала на сковороду отправляем слезоточивый овощ, затем – белокочанную красавицу. Ассорти солится и перчится по вкусу. После следует добавить молоко и потушить еще 5 минут.
Шаг 2
В сковороду с луком и капустой вбиваются два яйца и оперативно размешиваются вилкой для равномерного распределения.
Шаг 3
Теперь займемся тестом, для чего взболтаем яйцо с кефиром. В получившуюся массу кладем сахар, соль, майонез и соду. Все тщательно перемешиваем, постепенно добавляя муку.
Шаг 4
В густое тесто выкладываем овощную зажарку. При желании можно добавить еще и зелень.
Шаг 5
Оладьи жарятся на сковороде с добавлением растительного масла с двух сторон до золотистой корочки. Подавать их лучше в горячем виде. Однако и остывшее лакомство сохраняет аромат и вкус.
Ранее "Утро" поделилось рецептом нежнейших сырных оладий к Масленице.
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