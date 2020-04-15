Чтобы приготовить блюдо, потребуются три ингредиента

DoleWhip считается одним из самых вкусных и популярных десертов в мире. Попробовать лакомство можно только в парках развлечений "Диснейленд". Однако поклонникам блюда удалось раскрыть его рецепт.

Для приготовления классической версии блюда потребуется: ванильное мороженое – 1 шарик, замороженные кусочки ананаса – 250 г, ананасовый сок – 120 миллилитров. Все ингредиенты надо положить в блендер и взбить до однородной консистенции.

Существует и другой вариант приготовления блюда. Он подойдет тем, кто не может пить молоко. К соку и ананасу в альтернативной версии рецепта надо положить два замороженных банана, добавить сахарной пудры по вкусу и немного кокосового молока, добавляет The Sun.

Употреблять это блюдо также можно двумя способами – есть ложками, как мороженое, или пить, как молочный коктейль.