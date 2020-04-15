Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Раскрыт рецепт знаменитого десерта из "Диснейленда"

Раскрыт рецепт знаменитого десерта из "Диснейленда"
Фото: pixabay.com
Чтобы приготовить блюдо, потребуются три ингредиента

DoleWhip считается одним из самых вкусных и популярных десертов в мире. Попробовать лакомство можно только в парках развлечений "Диснейленд". Однако поклонникам блюда удалось раскрыть его рецепт.

Для приготовления классической версии блюда потребуется: ванильное мороженое – 1 шарик, замороженные кусочки ананаса – 250 г, ананасовый сок – 120 миллилитров. Все ингредиенты надо положить в блендер и взбить до однородной консистенции.

Существует и другой вариант приготовления блюда. Он подойдет тем, кто не может пить молоко. К соку и ананасу в альтернативной версии рецепта надо положить два замороженных банана, добавить сахарной пудры по вкусу и немного кокосового молока, добавляет The Sun.

Употреблять это блюдо также можно двумя способами – есть ложками, как мороженое, или пить, как молочный коктейль.

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Главное о коронавирусе в России на 15 апреля

Новые жертвы и пробки в закрытой Москве, а также вероятность второй волны заражения - важные новости о COVID-19 за сутки

С юмором об актуальном: подборка анекдотов о коронавирусе

Короткие истории от "Утра" поднимут настроение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей