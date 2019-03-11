Московский кредитный банк на 31,5% увеличил прибыль по МСФО

Получены данные за 2018 год

Показатели МКБ за прошлый год существенно выросли. Так, чистая прибыль банка в 2018 г. составила 27,224 млрд рублей. Прибыль до налогообложения увеличилась на 30,8% – до 35,07 млрд рублей. Чистый процентный доход МКБ поднялся до 48,42 млрд руб., что на 6,9% выше предыдущего периода. При этом операционные доходы выросли на 25,1% – до 54,5 млрд рублей.

Активы банка на 31 декабря 2018 г. составляли 2,15 трлн руб., тогда как год назад равнялись 1,89 трлн рублей.

Обязательства банка на конец прошлого года составили 1,95 трлн руб. против 1,71 трлн руб. годом ранее.

Собственные средства банка к 31 декабря 2018 г. достигли 191,2 млрд рублей, это на 13,6 млрд рублей больше, чем было в конце 2017 года.

МКБ работает на российском рынке банковских услуг с 1992 года. Организация предоставляет услуги для корпоративных клиентов и частных лиц. По данным рейтинга РИА "Новости" на 1 февраля, МКБ занимает 8-е место в банковской системе РФ с величиной активов в 2 трлн рублей.