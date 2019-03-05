МКБ стал первым среди российских банков в списке Forbes

Организация встала в один ряд с лучшими банками мира

Московский кредитный банк (МКБ) вошел в рейтинг лучших банков мира World's Best Banks 2019, составленный Forbes совместно с немецким аналитическим агентством Statista. МКБ признан лидером среди российских кредитно-финансовых организаций.

При подготовке рейтинга специалисты Forbes и Statista опросили более 40 тыс. респондентов из 23 стран. Участники оценивали банки по разным критериям. К примеру, им предлагалось ранжировать организации исходя из их благонадежности, качества клиентского сервиса, цифровых услуг, финансового консультирования, а также удовлетворенности работой учреждения в целом.

По итогам МКБ занял первое место среди банков России.

МКБ неоднократно входил в собственные рейтинги журнала Forbes. В августе 2018 г. он стал единственной российской компанией, представленной в числе 250 лидеров роста (Growth Champions) по версии американского издания, а в октябре 2018 г. занял 2-е место среди организаций финансового сектора в топ-200 крупнейших частных российских компаний.

Рейтинг World's Best Banks 2019 представлен здесь.

ПАО "Московский кредитный банк" (МКБ) – универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный ЦБ РФ.

