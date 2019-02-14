Спрос на бумаги вдвое превысил предложение

Московский кредитный банк (МКБ) разместил еврооблигации на 500 млн евро сроком на 5 лет. Первоначально планировалось, что доходность по бумагам составит 5,25-5,5%. Но благодаря спросу, который почти вдвое превысил предложение, планку удалось снизить до 5,15%.

Наибольший интерес еврооблигации МКБ вызвали у инвесторов из континентальной Европы: 20% выпуска приобрели представители Германии, 14% - Швейцарии, 6% – Франции. В размещении также участвовали инвесторы из Великобритании и США (26%), стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока (4%), пишут "Ведомости".

Российские инвесторы, среди которых преобладали банки и частные инвесторы, купили примерно четверть выпуска.

"Помимо удлинения сроков пассивной базы мы также обеспечили диверсификацию обязательств по валютам и расширили базу инвесторов", – рассказал председатель правления МКБ Владимир Чубарь.

Он отметил, что с начала 2019 г. на рынке сложилась благоприятная конъюнктура, вернулся интерес инвесторов к российским ценным бумагам. Это подтолкнуло МКБ к решению предложить дебютное размещение в евро в первую очередь инвесторам из континентальной Европы.

За последние 2,5 года это пятый для МКБ выпуск еврооблигаций. Организаторами нынешнего размещения стали Citi, Societe Generale, ING, Sova Capital и Газпромбанк. Встречи с инвесторами состоялись 7–11 февраля в Европе и США.