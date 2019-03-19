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Офис продаж ЖК "Филатов Луг" открылся в новой Москве

Фото: facebook.com/INGRADdevelopment
Компания "Инград" представила необычный шоурум

В новой Москве открылся офис продаж жилого комплекса "Филатов Луг" девелоперской компании "Инград". В уютной обстановке клиенты смогут не только детально изучить потенциальную покупку, но и получить квалифицированную консультацию по оформлению ипотечного кредита и оформить сделку.

На первом этаже в клиентской зоне расположен трехмерный макет, который дает возможность клиентам увидеть новостройку в миниатюре целиком, оценить оформление фасадов, благоустройство двора, бытовую и социальную инфраструктуру, а также близость к основным транспортным артериям, станциям метро и автобусным остановкам.

На втором этаже в зоне шоурумов представлены варианты планировок квартир, предложения дизайнеров по отделке. Здесь потенциальные покупатели могут лично оценить отделочные материалы, которые используются в проекте.

Фото: facebook.com/INGRADdevelopment

В изолированных переговорных комнатах можно обсудить все вопросы, связанные с приобретением квартиры, в том числе по ипотечному кредитованию, заключить договор долевого участия.

Чтобы клиентам было комфортно, в офисе предусмотрена зона ожидания с детским игровым уголком, а само помещение обильно декорировано живыми растениями, сообщает РИА "Недвижимость" со ссылкой на пресс-релиз компании.

Комплекс "Филатов луг" расположен в 5 км от МКАД по Киевскому шоссе. Всего в жилом квартале планируется возвести десять монолитных домов, а при них два детских сада, школу и паркинг.

"Инград" – девелоперская компания, специализирующаяся на строительстве жилых комплексов и микрорайонов комфорт– и бизнес-класса в Москве и ближнем Подмосковье. Компанию контролирует концерн "Россиум" основного бенефициара Московского кредитного банка (МКБ) Романа Авдеева.

Вера СВЕТЛОВА
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