Пуант и лапоть: "Кострома" разрушает стереотипы

Зрителям в Москве предлагают масштабное шоу

Ежедневно до 15 сентября в Театре "Русская песня" Национальный балет России "Кострома" продолжает увлекательно знакомить жителей и гостей столицы с многонациональной культурой нашей страны.

В своем творчестве "Кострома" объединяет прошлое, настоящее и будущее, разрушает стереотипы, открывает горизонты новой культуры. Балет является носителем авторского стиля в области традиционной народной культуры.

Его новаторство заключается, прежде всего, в органичном переплетении народного искусства и классических форм. Создатели коллектива пошли по пути синтеза фольклорного танца, классического балета и театральной драматургии, используя элементы шоу, видеопроекцию и спецэффекты.

Это и есть авторская интерпретация фольклорного материала. Именно поэтому символом "Костромы" является балетная туфелька – пуант – и лапоток в единой связке, символизирующей силу искусства и силу традиции.

Балет носит название старинного города с берегов реки Волги. Оно было выбрано не случайно: облик, история и судьба города, олицетворяющего настоящую Русь, с ее богатейшей историей, обычаями и традициями, в свое время стал домом для создателей Русского национального балета "Кострома".

Именно там создатели нашли свое вдохновение, которое со временем наделило репертуар балета неповторимой мощью народного духа. Спустя годы название балета стало известным культурным российским брендом.

Каждый день в 19:30 в Театре "Русская песня" зрителей ждет масштабное шоу с участием 50 артистов на сцене, 600 уникальных костюмов, 300 предметов реквизита, 17 сценических перевоплощения, семи смен декораций, а также с использованием виртуозной техники, видеопроекции, тяжелого дыма и звездного неба.

Сайт: www.nationalrussianshow.ru. Категория 0+