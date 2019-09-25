Новые модели "Ниссан" и "Мицубиси" будут собираться на единой платформе

В один из крупнейших автомобильных концернов Renault - Nissan не так давно вошел третий участник - не менее именитый мировой производитель Mitsubishi

Согласно официальной информации, в ходе интеграции японского бренда уже в обозримом будущем его модели будут собираться на единой платформе с автомобилями "Ниссан".

По словам представителей бренда, в первую очередь речь, идет о последующих модификациях Outlander 2019, которые "разделят" одну платформу и общую архитектурус моделью "Ниссан X-Trail". Новые версии обоих брендов запланированы к выходу уже осенью 2020 года.

Моделью X-Trail концерн планирует расширить линейку гибридных автомобилей. Под капотом у X-Trail, по всей видимости, будет находиться агрегат, заимствующий черты у Serena e-Power. Он представляет собой гибрид двигателя внутреннего сгорания на трех цилиндрах мощностью почти 80 лошадей, а также электрического двигателя на 110 лошадей.

Несмотря на хорошую мощность, новые авто "Ниссан" могут быть укомплектованы более производительными агрегатами. Сейчас концерн параллельно рассматривает еще один альтернативный вариант комплектации, схожий с электродвигателями, которыми комплектуются модели "Пежо". Напомним, что у моделей французского концерна за задние колеса автомобиля отвечает отдельный электрический агрегат.

У "Мицубиси Outlander" следующего поколения будет аналогичная X-Trail платформа, но под капотом, скорее всего, окажется иная начинка. Отличительная черта агрегата для кроссовера – это наличие двух электрических моторов. Вероятно, что в ближайшем будущем у Outlander PHEV – востребованной модели на европейском сегменте рынка – также появится популярный преемник.

По неподтвержденной информации, новая версия электрического Outlander будет иметь общие черты с концептом Engelberg Tourer, который не так давно презентовали на салоне в Женеве.

Несмотря на то что на данный момент конкретной информации о внешнем виде двух моделей от Nissan и Mitsubishi нет, можно предположить, что они будут заметно отличаться друг от друга и экстерьером, и начинкой. Однако выбор единой платформы для обоих авто позволит концерну существенно сэкономить на стадии производства.

Подробную информацию о новых модификациях Renault – Nissan – Mitsubishi, а также их стоимости и сроках выхода на российский рынок можно получить у официальных партнеров бренда. Дилер "Мицубиси" в России – компания "Автогермес".

