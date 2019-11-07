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В Ставрополе покажут работы молодых художников

В Ставрополе покажут работы молодых художников
Фото: пресс-служба
Посетители ознакомятся с более чем 170 произведениями начинающих мастеров

В Ставропольском краевом музее изобразительных искусств 6 ноября открылась выставка работ молодых российских художников, созданных в рамках Всероссийского форума Молодежных творческих мастерских "АРТ-Мастерская XXI". На ней посетители смогут ознакомиться с более чем 170 произведениями изобразительного искусства, среди которых живопись, графика, скульптура, инсталляция, арт-фото и цифровое искусство. По количеству работ и участников это будет одним из самых масштабных творческих событий России за последние несколько лет.

В экспозиции под общим названием "Природа бинарности" представлены работы молодых многообещающих авторов из разных уголков нашей страны, их наставников и признанных мэтров современного искусства. В основе проекта – работа пяти творческих мастерских: "Правда и Ложь" (рук. Е. Семёнов);  "Свобода и Вседозволенность" (рук. Д. Бабаян); "За и Против" (рук. Н. Палажченко);  "Созидание и Разрушение" (рук. А. Жерноклюев) и "Самость и Безликость" (рук. А. Артамонов).

Фото: пресс-служба

Выставка стала итогом масштабного проекта Творческого союза художников России при финансовой поддержке Министерства культуры РФ. Он дал молодым талантливым художникам из различных регионов Российской Федерации уникальную возможность попробовать свои силы в коллективной работе под руководством признанных мастеров изобразительного искусства.

Для участия в проекте кураторы отобрали 80 авторов из числа наиболее талантливых и перспективных молодых художников. Под руководством опытных наставников участники проекта около двух месяцев создавали самостоятельные работы на заданные темы. Далее по итогам конкурсного отбора экспертами были утверждены около 180 работ, которые и будут представлены публике в Тольятти.

Фото: пресс-служба

"Мы надеемся, что выставка вызовет живой интерес не только представителей творческих профессий, но и серьезных коллекционеров, интересующихся современным изобразительным искусством, а также бизнесменов  У работ, созданных молодыми художниками под руководством признанных мастеров и прошедших конкурсный отбор, на наш взгляд, есть неплохой инвестиционный потенциал. Открытые нами художники в будущем представят современное российское изобразительное искусство, в том числе и на международной арене", – отметил президент ТСХ России, заслуженный художник РФ К.В. Худяков. 

Фото: пресс-служба

Часы работы выставки: вторник, среда, пятница, суббота и воскресенье – с 11:00 до 19:00, четверг – с 13:00 до 21:00. Понедельник – выходной день.

Евгения КОХАН

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