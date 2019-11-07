Посетители ознакомятся с более чем 170 произведениями начинающих мастеров

В Ставропольском краевом музее изобразительных искусств 6 ноября открылась выставка работ молодых российских художников, созданных в рамках Всероссийского форума Молодежных творческих мастерских "АРТ-Мастерская XXI". На ней посетители смогут ознакомиться с более чем 170 произведениями изобразительного искусства, среди которых живопись, графика, скульптура, инсталляция, арт-фото и цифровое искусство. По количеству работ и участников это будет одним из самых масштабных творческих событий России за последние несколько лет.

В экспозиции под общим названием "Природа бинарности" представлены работы молодых многообещающих авторов из разных уголков нашей страны, их наставников и признанных мэтров современного искусства. В основе проекта – работа пяти творческих мастерских: "Правда и Ложь" (рук. Е. Семёнов); "Свобода и Вседозволенность" (рук. Д. Бабаян); "За и Против" (рук. Н. Палажченко); "Созидание и Разрушение" (рук. А. Жерноклюев) и "Самость и Безликость" (рук. А. Артамонов).

Выставка стала итогом масштабного проекта Творческого союза художников России при финансовой поддержке Министерства культуры РФ. Он дал молодым талантливым художникам из различных регионов Российской Федерации уникальную возможность попробовать свои силы в коллективной работе под руководством признанных мастеров изобразительного искусства.

Для участия в проекте кураторы отобрали 80 авторов из числа наиболее талантливых и перспективных молодых художников. Под руководством опытных наставников участники проекта около двух месяцев создавали самостоятельные работы на заданные темы. Далее по итогам конкурсного отбора экспертами были утверждены около 180 работ, которые и будут представлены публике в Тольятти.

"Мы надеемся, что выставка вызовет живой интерес не только представителей творческих профессий, но и серьезных коллекционеров, интересующихся современным изобразительным искусством, а также бизнесменов У работ, созданных молодыми художниками под руководством признанных мастеров и прошедших конкурсный отбор, на наш взгляд, есть неплохой инвестиционный потенциал. Открытые нами художники в будущем представят современное российское изобразительное искусство, в том числе и на международной арене", – отметил президент ТСХ России, заслуженный художник РФ К.В. Худяков.

Часы работы выставки: вторник, среда, пятница, суббота и воскресенье – с 11:00 до 19:00, четверг – с 13:00 до 21:00. Понедельник – выходной день.