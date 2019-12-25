Впервые в России прозвучат все кантаты великого немецкого композитора, причем в исполнении одного ансамбля и в одном пространстве

В один из последних дней уходящего года публику ждет уникальное событие. В рамках Международного фестиваля "Адвент" состоится генделевский марафон – в один вечер прозвучат все шесть концертов для органа с оркестром ор. 4 Георга Генделя. Виртуозные, эффектные, изящные, они были написаны для Лондона и звучали на сцене Королевского театра Ковент-Гарден, где автор сам выступал в роли солиста.

Кантаты великого немецкого композитора прозвучат впервые в России, причем в исполнении одного ансамбля и в одном пространстве. В Кафедральном соборе святых Петра и Павла в Москве их исполнит блистательный испанский титулярный органист-виртуоз Папской базилики святого Михаила в Мадриде Даниэль Сальвадор в сопровождении ансамбля Collegium Musicum под руководством Олега Романенко.

Исполнение органных концертов Генделя в Москве – инициатива двух музыкантов, органиста Даниэля Сальвадора и дирижера Олега Романенко. Они были увлечены красотой этой музыки и идеей представить редко звучащие в нашей стране сочинения столичной публике.



В 1720-е гг. Гендель покорил Лондон своими операми в роскошных постановках Королевской академии музыки. Но в 1730-е вкусы публики переменились, и композитор решил посвятить себя созданию ораторий – крупных вокально-симфонических произведений. Каждый сезон с января до Пасхи он арендовал театр, чтобы представить ​​свою новую ораторию, но для полного триумфа композитору нужен был солист-виртуоз, и он решил сам выступить в этой роли. Так родились его концерты для органа с оркестром.

Георг Фридрих имел репутацию непревзойденного органиста-виртуоза, и затея вызвала огромный интерес. Лондонская газета сообщала, что Гендель решил включить в исполнение "Деборы" "большой новый орган, который отличается разнообразием интересных регистров, являясь новой, значительно усовершенствованной моделью инструмента". Музыкант превосходно владел инструментом, вдохновенно и страстно импровизировал, поражая воображение аудитории, и иногда концерты производили даже больший эффект, чем оратория.

Первый сборник органных концертов был опубликован в Лондоне в октябре 1738 г. под опусом 4. Все они впервые прозвучали на сцене театра Ковент-Гарден в 1735 – 1736 гг. Концерты №1 и №6 исполнялись вместе с ораторией "Празднество Александра", а остальные звучали в один вечер с библейскими ораториями: №2 и №3 – с возобновленной "Эстер", №4 – с "Аталией", а №5 – с "Деборой".

Даниэль Сальвадор – органист, дирижер и композитор. титулярный органист Папской Базилики святого Михаила в Мадриде. Выпускник Мадридской Королевской консерватории по пяти специальностям (орган, музыковедение, композиция, оркестровое дирижирование и педагогика), он с юных лет служил церковным органистом. Как органист и клавесинист Сальвадор выступает на лучших площадках Испании, а также Парижа, Антверпена, Рима, Риги и др. и ведет авторскую программу об истории музыки на радио.



Выпускник Московской консерватории Олег Романенко совершенствовал искусство симфонического дирижирования под руководством Т. Курентзиса, работал с оркестром MusicAeterna и хором New Siberian Singers. Свой первый ансамбль он создал в 2007 г., успешно гастролировал с ним в Австрии, Германии, Италии и США, исполняя русскую и европейскую хоровую музыку. В 2008 г. Романенко создал Камерную капеллу "Soli Deo Gloria", под его управлением прозвучали сочинения Генделя, Баха, Гайдна и другие крупные духовные сочинения.

В настоящее время Олег Романенко возглавляет Благотворительный фонд Collegium Musicum, я также является художественным руководителем Международного фестиваля духовной музыки "Адвент", основателем, художественным руководителем и дирижером ансамбля Collegium Musicum. Кроме того, он автор идеи, музыкальный руководитель и дирижер уникального духовно-просветительского проекта "Все кантаты Баха с Романом Насоновым".

Ансамбль Collegium Musicum в своем творчестве обращается к сочинениям высокого барокко, и в первую очередь к произведениям Баха. В его составе – московские музыканты, выпускники ведущих столичных музыкальных вузов, специализирующиеся на старинной музыке. Осенью 2017 г. ансамбль начал грандиозный духовно-просветительский проект "Все кантаты Баха с Романом Насоновым".