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На "Адвенте" Минин-хор исполнит Рождественскую джазовую мессу

На "Адвенте" Минин-хор исполнит Рождественскую джазовую мессу
Фото: пресс-служба
В Москве продолжается VI Международный фестиваль духовной музыки

Одним из главных событий мероприятия 15 декабря станет выступление легендарного Минин-хора. Прославленный хоровой коллектив объединил в одном концерте две знаменитые джазовые мессы – одного из самых известных аргентинских композиторов ХХ в. Ариэля Рамиреса и автора популярнейших хоровых сочинений, британца Боба Чилкотта. В них европейские традиции сочетаются с драйвом латиноамериканских ритмов и фольклорных мелодий.

Исторический орган собора тоже будет звучать в этот вечер. Лауреат завершившегося недавно III Международного конкурса органистов имени В.Ф. Одоевского, молодой органист Иван Царёв, перенесет слушателей в другую часть света с помощью Токкаты и Рондо в кельтском стиле – виртуозных пьес немецкого мастера Ханса-Андре Штамма. 

"Маленькая джазовая месса" Чилкотта впервые была исполнена в 2004 г. хором из 400 певцов и джазовым трио в соборе Сент-Луис в Новом Орлеане. К удивлению автора, сочинение не только быстро обрело широкую популярность на концертной сцене, но и стало звучать на службах.

Сегодня Боб Чилкотт является одним из самых востребованных хоровых композиторов и дирижеров в Великобритании, главным приглашенным дирижером BBC Singers. В своей музыке он с легкостью комбинирует английские хоровые традиции и фольклор, англиканские духовные гимны, джаз, госпел и элементы африканской музыки. В "Маленькой джазовой мессе" Чилкотт успешно соединил традиционный жанр и латынь с джазовыми идиомами – он сделал это так естественно и выразительно, как прежде не удавалось никому.

Одну мелодию аргентинца Ариэля Рамиреса в нашей стране знает каждый: музыка, которая звучала в заставке телепрограммы "В мире животных", на самом деле – часть хоровой кантаты Рамиреса "Рождество Господне". Но самое знаменитое его сочинение – "Креольская месса", которая стала одной из первых месс, написанных не на латыни вскоре после того, как Второй Ватиканский собор разрешил использование различных языков в католических церквях.

Газета "The Washington Post" тогда назвала "Креольскую мессу" потрясающим художественным достижением, где испанский текст сочетается с инструментами и ритмами коренных народов Аргентины. Запись этого сочинения разошлась миллионами тиражами по всему миру.

Немецкий органист и композитор Ханс-Андре Штамм получил широкую известность как виртуоз и создатель нового популярного направления органной музыки: он изучал ирландский фольклор, на основе народных мелодий и ритмов создал целый ряд композиций и записал четыре CD с музыкой в кельтском стиле, принесших ему огромную популярность. Штамм признается, что его цель – создание вдохновляющих и виртуозных сочинений, которые могут украсить репертуар органистов и тронуть сердца слушателей. 15 декабря его сочинения исполнит молодой московский органист-виртуоз Иван Царёв.

Начало концерта – в 19:00                                     

Участники: Московский государственный академический камерный хор, художественный руководитель и дирижер – Тимофей Гольберг; лауреат международных конкурсов Иван Царёв, орган.

В программе:

Ханс-Андре Штамм (*1958). Токката в кельтском стиле

Роберт Чилкотт (*1955). "Маленькая джазовая месса" для хора и джазового трио

Ханс-Андре Штамм. Рондо в кельтском стиле

Ариэль Рамирес (1921–2010). "Креольская месса" для тенора, смешанного хора, перкуссии, фортепиано и народных инструментовТимофей Гольберг; лауреат международных конкурсов Иван Царёв, орган.

Справка

Минин-хор основан в 1971 г. выдающимся дирижером Владимиром Мининым. Он быстро завоевал место в числе лучших хоровых коллективов страны и получил широкое международное признание. В 1970-80-е годы деятельность хора повлекла за собой создание камерных хоров по всей стране. Каждый сезон коллектив представляет премьеры или редко звучащие произведения. C неизменным успехом хор гастролирует на всех континентах, кроме Австралии. Выступал с лучшими оркестрами, дирижерами и солистами России, среди которых Михаил Плетнёв, Владимир Федосеев, Ирина Архипова, Елена Образцова, Мария Гулегина, Зураб Соткилава, Евгений Нестеренко, Александр Ведерников, Паата Бурчуладзе. В дискографии хора – более 40 альбомов.

Иван Царев (орган) – студент Московской консерватории им. П. И. Чайковского (класс профессора Н. Н. Гуреевой), лауреат ряда международных конкурсов, участник летних органных академий в Германии, Австрии, Франции и Эстонии, обладатель диплома лучшего концертмейстера Международного конкурса вокалистов "Vissi D’Arte" в Праге.  

Евгения КОХАН

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