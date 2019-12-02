Мероприятие продлится пять недель

В центре Москвы, в неоготическом соборе Святых Петра и Павла, проходит IV Международный фестиваль "Адвент". Он открылся 1 декабря программой памяти Гии Канчели – великого композитора и человека, с которым мир простился в октябре. Его песни и мелодии для кинофильмов "Не горюй", "Мимино", "Кин-дза-дза" и многих других знают миллионы. В концерте, помимо знаменитой "Тихой молитвы" самого Канчели, прозвучали камерные и органные сочинения его современников – Арво Пярта, Альфреда Шнитке и Микаэла Таривердиева, тех, кто определил облик музыки на всем постсоветском пространстве.

Ансамбль Collegium Musicum под управлением руководителя фестиваля Олега Романенко представил произведения Гии Канчели и Арво Пярта. Оба композитора в свое время прошли этап пересмотра художественных и духовных ценностей и обратились к поиску сакрального смысла искусства. Имена Пярта и Канчели часто стоят рядом, ведь им удалось найти интонацию, которая вновь сделала возможным выражение в музыке поистине духовного содержания. Музыкальный язык каждого из них, узнаваемый моментально, хорошо понятен всем и способен проникать в сердце каждого.

Гия Канчели размышлял: "Если существует “духовная”, то должна существовать “бездуховная музыка”? А какая это? На мой взгляд, любая музыка, в которой ощущается боль и сострадание, и, если она написана человеком неслучайным, всегда оказывается духовной". Смысл этих слов раскрыла "Тихая молитва" Канчели, завершившая концерт.

Удивительно красивое и глубокое сочинение для необычного состава (скрипка, виолончель, вибрафон, бас-гитара, струнный оркестр и голос) произвело потрясающее воздействие: слушатели не спешили расходиться и искренне благодарили исполнителей, а музыканты были счастливы, что им удалось вдохновенно воплотить замысел Канчели и создать ощущение единения. Горячих аплодисментов удостоились великолепные солисты – скрипач Константин Казначеев, виолончелист Александр Гулин и сопрано Людмила Михайлова.

"Был абсолютно прекрасный концерт. Никогда не видел, чтобы такая грустная программа получила столько "Браво" от публики", – сказал испанский органист Даниэль Сальвадор. Ему принадлежала центральная часть программы. И если Ария из Первого органного концерта Микаэла Таривердиева хорошо известна публике, то сочинения Шнитке и Пярта стали настоящим открытием: для них орган – и хранитель сакрального, и источник невероятных звуковых возможностей, недоступных ни одному другому инструменту.

Даниэль Сальвадор 8 декабря примет участие во втором концерте фестиваля – органном вечере "Бах-гала". "Это серьезный challenge Исполнять Баха вместе с другими выдающими органистами – испытание не для слабонервных музыкантов. В этом году я буду играть с блестящим органистом Федором Строгоновым и с самым главным авторитетом органа в России – профессором Александром Фисейским. Один композитор, три поколения исполнителей", – отметил сам музыкант Формат органного гала-концерта имел огромный успех в прошлом сезоне, и в этом году слушателей ждут новые яркие программы.

Фестиваль продлится пять недель, в его афише представлены разнообразные форматы, стили и жанры. Под сводами собора 15 декабря легендарный Минин-хор исполнит "Креольскую мессу" аргентинца Ариэля Рамиреса и "Маленькую джазовую мессу" популярного британца Боба Чилкотта. В преддверии западного Рождества, 22 декабря, ансамбль Collegium Musicum исполнит кантаты И. С. Баха, предназначенные для этих радостных дней. А в один из последних дней уходящего года, 29 декабря, слушателей ждут шесть концертов для органа с оркестром Г. Ф. Генделя. Виртуозные, эффектные, полные изящных мелодий, они звучали в Королевском театре Ковент-Гарден и упрочили славу Генделя как величайшего солиста.

Первым концертом нового года по традиции станет сольный вечер выдающегося российского органиста Александра Фисейского – 1 января он представит 12-ю программу своего авторского цикла "Все сочинения И. С. Баха для органа". Завершится фестиваль 4 и 5 января "Рождественской ораторией" И. С. Баха в исполнении международной команды солистов и прославленного Государственного академического симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова под управлением Владимира Юровского.

