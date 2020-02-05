Гости благотворительного мероприятия насладились выступлением музыкальных коллективов и звезд. Часть вырученных средств переведут на лечение двух детей

"Держи хвост пистолетом" – под таким девизом состоялся Зимний праздник жизни "Созвездие перепелок". В субботу, 2 февраля, главный каток страны на ВДНХ и благотворительный фонд "Линия жизни" провели благотворительную акцию на самом большом катке Европы с искусственным покрытием.

Гости мероприятия насладились выступлением сразу нескольких музыкальных коллективов и звезд. Всем, кто не побоялся ненастной погоды, пели и играли Родион Газманов, финалистка шоу "Один в один" Мари Карне, детский музыкальный театр "ДоМиСолька", композитор Григорий Гладков, дуэт аккордеонисток "ЛюбАня", саксофон-трио "Иван Плюс".

Послы фонда Наталья Толстая и Арина Шарапова сказали пришедшим приветственные слова. Среди гостей вечера были замечены вещая программы "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова с детьми, актриса и телеведущая Europa Plus TV Марина Ермошкина, певица Anastasia Stone, Аскольд Запашный, который пригласил ребят вместе с мамой после прохождения лечения в цирк и пообещал организовать билеты на первый ряд. Родион Газманов в тот же день, после знакомства с детьми и своего благотворительного выступления, сделал пожертвование через сайт фонда.

Телеведущая Светлана Зейналова поделилась секретом, как не падать духом. Она мама особенной Александры. Многие годы звезда экрана одна воспитывала дочку, поэтому точно знает, как в такой ситуации не опустить руки.

В рамках мероприятия состоялся флешмоб, во время которого одновременно работали три интерактивные зоны – "Кураж", "Доброта" и "Талант", – где каждый участник акции мог получить наклейку "Сияющая перепелка". Автографы на них раздавали звездные гости, принимавшие участие в мастер-классах вместе с командой тренеров школы MOZERTEAM.

На лед поддержать доброе начинание вышли серебряные призеры Олимпийских игр в Корее – фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт. Они и другие члены команды их тренера Нины Мозер дали мастер-класс участникам вечера, помогая освоить базовые элементы фигурного катания на самом большом на территории Европы катке с искусственным покрытием.

В конце вечера участники акции "Созвездие перепелок" прокатили брата и сестру Вику и Максима Перепелиц по всему периметру катка. Вечер был организован в день шестилетия мальчика. Он и его четырехлетняя сестра Виктория впервые в жизни оказались на катке.

Поздним вечером мама детей Наталья Перепелица сказала: "Нами было пережито столько положительных эмоций, что не можем заснуть – разбираем подарки. Спасибо вам огромное за помощь и удивительный праздник". Совместными усилиями фонда и звезд именинник получил целый мешок подарков.

Часть средств с каждого проданного билета на вечерний сеанс катка ВДНХ переведет в фонд "Линия жизни" на лечение брата и сестры.

На Зимнем празднике жизни фонду помогали волонтеры Колледжа связи № 54 имени П.М. Вострухина. Благотворительную акцию поддержали звезды программы "Доброе утро" Первого канала.

Мы благодарим телеведущего и официальный голос канала "Матч-ТВ" Майка Айсмэна за то, что он стал голосом нашей благотворительной акции "Созвездие перепелок".

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