Кубок Кремля, который ждали все!

В минувшую субботу, 22 апреля, в Кремлевском дворце состоялся грандиозный праздник – соревнования по бальным танцам "Кубок Кремля – Гордость России!". Организатор – президент Российского танцевального союза и Евро-Азиатского танцевального совета, почетный вице-президент WDC, заслуженный деятель искусств РФ Станислав Попов. Генеральный партнер турнира - "Газпромбанк" (АО). Информационный партнер – УТРО.РУ.

Масштабный танцевальный форум вместил в себя шесть турниров, на которых пары соревновались в латиноамериканской и европейской программах. Несмотря на сложности, возникшие в последний год с перелетами и визами, Российскому танцевальному союзу удается собирать зарубежные пары и привлекать в судейскую панель именитых иностранных арбитров. Так, 22 апреля в Кремле в разных турнирах, помимо сильнейших российских пар, выступили также танцоры, представляющие Хорватию, Румынию, Китай, Азербайджан, Армению, Казахстан и Белоруссию. А в качестве судей на соревнованиях присутствовали известные специалисты из Италии Джерри Абрате и Алессио Потенциани, а также китайский арбитр Йин Вейдонг.

В турнире профессионалов-латинистов победителями стали чемпионы России Кирилл Белоруков и Валерия Айдаева. Серебряные награды завоевали Андрей и Анастасия Киселевы. Таким образом на двух первых строчках итогового протокола оказались те же пары, что и на прошлом турнире "Кубок Кремля – Гордость России!", прошедшем в октябре 2022 года. А вот третье место заняли танцоры, которые до этого момента в категории профессионалов в Кремле еще не появлялись. Это Михаил Попов и Анастасия Дубровская, еще недавно танцевавшие в категории любителей. Тем не менее, вряд ли можно назвать бронзу Михаила и Анастасии неожиданной, ведь они уже давно демонстрировали высочайший уровень танца и выигрывали турнир за турниром в любителях, заявляя о себе как о зрелых мастерах.

Еще один турнир профессионалов, но уже по европейской программе завершился победой Эльдара Джафарова и Анны Сажиной. Эта пара из Азербайджана хорошо знакома кремлевским зрителям. Танцоры часто появляются на знаменитом паркете как в качестве участников, так и как исполнители шоу-программ. Но Кубок выиграли впервые.

"22 апреля мы стали победителями "Кубка Кремля – Гордость России". Мы были невероятно счастливы находиться в этот вечер в прекрасном зале Государственного Кремлевского дворца, а наша главная поддержка – наш сын, разделил с нами первое место на пьедестале", – сказал Эльдар Джафаров.

Второе место с разницей всего в одно очко заняли Федор Исаев и Анна Зудилина. Интересно, что год назад 23 апреля 2022 года, на первом турнире "Кубок Кремля – Гордость России!" борьба за первое место также была между азербайджанским дуэтом и парой Федора и Анны. Но тогда на высшую ступень поднялся российский дуэт, а Эльдар Джафаров и Анна Сажина были вторыми.

Любители в этот вечер соревновались в латиноамериканской программе. Лучшими стали Таха Бату Чошар и Александра Повзун, выиграв во всех пяти танцах.

"Мы очень ждали этого события. Здесь в Кремле всегда чувствуется праздник и это отличает кремлевский турнир от всех других. Конечно, мы невероятно рады своей победе. Ощущения потрясающие, великолепная атмосфера! Зрители очень тепло принимали. И это тоже отличительная черта танцевальных праздников в Кремле", - отметила Александра Повзун.

Таха Бату Чошар также рассказал, что очень ждал турнира в Кремле: "Не терпелось попасть вновь в эту потрясающую атмосферу, где мы наслаждаемся каждым моментом. Это соревнование, к которому мы всегда усердно готовимся. И выиграть здесь на кремлевском паркете – это незабываемые эмоции".

По итогам турнира Про-Эм по латиноамериканским танцам в группе "А" на пьедестале, как и в соревновании профессионалов, вновь оказался Кирилл Белоруков, но здесь победу он одержал вместе со своей студенткой и партнершей в категории Про-Эм Мариной Максимовой, с которой они не раз выигрывали Кубки Кремля. В группе "В" первое место заняли Николай Паршиков и Юлия Сухих. Ярким моментом турнира стало участие в соревнованиях победительницы телевизионного шоу "Танцы со звездами-2015" актрисы Ирины Пеговой. На кремлевский паркет она вышла в паре с Евгением Раевым.

Среди дуэтов Pofessiaonal – Amateur в европейской программе первыми стали Александр Борисов и Эльвира Усманова.

Соревнования танцевальных пар в латине сопровождал оркестр "Семь ветров" под руководством Георгия Мушеева, выступление танцоров европейской программы – джаз-бенд "Данслэнд".

В перерывах между турами для гостей Кремлевского дворца выступали известные артисты. Звучал чарующий голос Марины Паломы. С вокальными номерами выступили Оксана Федорова и Александр Шахов. Со своими шоу на паркет выходили Виктория Мысак и Алекскей Колесников – танцоры в категории Про-Эм, и участники турнира среди профессионалов в европейской программе Эльдар Джафаров и Анна Сажина. И, как и на всех кремлевских танцевальных событиях, для зрителей были сделаны специальные танцевальные паузы, когда на знаменитый паркет могли выйти все желающие.