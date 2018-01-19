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Шурыгина устроила скандал на съемках

Диана Шурыгина. Кадр youtube.com
Жертва изнасилования командует ведущими

Диана Шурыгина почувствовала себя звездой. Как говорится, со всеми вытекающими  последствиями... Перед началом передачи "Пусть говорят" она заказала себе блюда японской кухни в гримерку. А потом чуть не сорвала эфир, заставив сильно поволноваться всю команду "Первого канала".

Шурыгина вдруг решила, что не может показаться на глаза зрителям в несвежей одежде, и без раздумий уехала обновить гардеробчик. Участники программы ждали ее 2 часа. Чтобы оправдать свою выходку, зарвавшаяся девица сказалась больной, пишет Sobesednik.ru.

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"Я пришла на программу больная, с ангиной. Вы считаете, должна была выходить в старой одежде?" - пожаловалась она.

Съемки несколько раз останавливали. Шурыгина не выдерживала обрушившийся на нее поток критики и в слезах убегала из студии. Но она возвращалась - нужно отрабатывать гонорар, который ей выплачивают за каждую передачу. 

Ее мать Наталья отметила, что после огласки истории с изнасилованием жизнь семьи только ухудшилась и стало туго с финансами. Между тем Диана получает приличные деньги за съемки в различных шоу. Но сколько бы она ни приходила на телеканалы, так и не дала удовлетворяющего зрителей ответа об изнасиловании.

"Все, что было до истории и после, вас не касается", - сказал Диана, тем самым дав понять, что эту историю будут обсуждать еще долгое время.

Точку, возможно, поставит встреча Шурыгиной с Семеновым, но когда она произойдет, остается неизвестным.

"Когда все станет на свои места, тогда встреча произойдет", - объясняет свою позицию жертва изнасилования. "Посмотрим, как будут развиваться события дальше", - заключила она.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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