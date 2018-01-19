Жертва изнасилования командует ведущими

Диана Шурыгина почувствовала себя звездой. Как говорится, со всеми вытекающими последствиями... Перед началом передачи "Пусть говорят" она заказала себе блюда японской кухни в гримерку. А потом чуть не сорвала эфир, заставив сильно поволноваться всю команду "Первого канала".

Шурыгина вдруг решила, что не может показаться на глаза зрителям в несвежей одежде, и без раздумий уехала обновить гардеробчик. Участники программы ждали ее 2 часа. Чтобы оправдать свою выходку, зарвавшаяся девица сказалась больной, пишет Sobesednik.ru.

"Я пришла на программу больная, с ангиной. Вы считаете, должна была выходить в старой одежде?" - пожаловалась она.

Съемки несколько раз останавливали. Шурыгина не выдерживала обрушившийся на нее поток критики и в слезах убегала из студии. Но она возвращалась - нужно отрабатывать гонорар, который ей выплачивают за каждую передачу.



Ее мать Наталья отметила, что после огласки истории с изнасилованием жизнь семьи только ухудшилась и стало туго с финансами. Между тем Диана получает приличные деньги за съемки в различных шоу. Но сколько бы она ни приходила на телеканалы, так и не дала удовлетворяющего зрителей ответа об изнасиловании.

"Все, что было до истории и после, вас не касается", - сказал Диана, тем самым дав понять, что эту историю будут обсуждать еще долгое время.

Точку, возможно, поставит встреча Шурыгиной с Семеновым, но когда она произойдет, остается неизвестным.



"Когда все станет на свои места, тогда встреча произойдет", - объясняет свою позицию жертва изнасилования. "Посмотрим, как будут развиваться события дальше", - заключила она.