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У Малахова нашли кучу болячек

Андрей Малахов. Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky
На днях в интернете раструбили, что известный телеведущий разбился в крупной аварии

Произошло это якобы во вторник, 16 января. Сообщалось, что популярный журналист и шоумен попал в крупное ДТП и состояние его здоровья крайне тяжелое.

Новость с заголовком "Малахов разбился" появилась 18 января в одном из Instagram-аккаунтов, посвященных автомобильной тематике, напоминает EG.RU. Телеведущий получил очень серьезные травмы, которые угрожают его жизни, врачи теперь борются за его жизнь, утверждалось в публикации.

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Широко известно об этом стало теперь, когда на информацию откликнулся сам "покалеченный" Андрей Малахов. "Вот что за бред??" - написал он в соцсети.

Тем самым шоумен дал понять, что с ним все в порядке. Позднее публикация об аварии с участием журналиста исчезла, отмечают Dni.RU

С Малаховым ничего страшного не случилось, объявила и певица Катя Семенова. На своей официальной страничке в Instagram артистка опубликовала фотографию, на которой изображена она и телеведущий.


"Сегодня была классная съемка! Я всегда рада Малахову, а он - мне! Взаимность!" - подписала она снимок.

На днях Андрею Малахову исполнилось 46 лет. Лучший подарок ранее сделала ему жена Наталья Шкулева - в ноябре у них родился сын. Мальчика назвали Александром. 

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Полина ДОРОЖКИНА
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