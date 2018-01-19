У Малахова нашли кучу болячек

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Произошло это якобы во вторник, 16 января. Сообщалось, что популярный журналист и шоумен попал в крупное ДТП и состояние его здоровья крайне тяжелое.
Новость с заголовком "Малахов разбился" появилась 18 января в одном из Instagram-аккаунтов, посвященных автомобильной тематике, напоминает EG.RU. Телеведущий получил очень серьезные травмы, которые угрожают его жизни, врачи теперь борются за его жизнь, утверждалось в публикации.
Широко известно об этом стало теперь, когда на информацию откликнулся сам "покалеченный" Андрей Малахов. "Вот что за бред??" - написал он в соцсети.
Тем самым шоумен дал понять, что с ним все в порядке. Позднее публикация об аварии с участием журналиста исчезла, отмечают Dni.RU.
С Малаховым ничего страшного не случилось, объявила и певица Катя Семенова. На своей официальной страничке в Instagram артистка опубликовала фотографию, на которой изображена она и телеведущий.
"Сегодня была классная съемка! Я всегда рада Малахову, а он - мне! Взаимность!" - подписала она снимок.
На днях Андрею Малахову исполнилось 46 лет. Лучший подарок ранее сделала ему жена Наталья Шкулева - в ноябре у них родился сын. Мальчика назвали Александром.
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