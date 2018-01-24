Скандальная балерина решила отсудить огромную сумму у бывшего любовника за публикацию ее частных снимков

Балерина Анастасия Волочкова решила простить своего обидчика, известного блогера Чермена Дзотова, который слил в Сеть ее интимные фотографии. Однако простых слов недостаточно.

Свои страдания и нанесенный моральный ущерб она оценила ни много ни мало в $10 млн. При этом танцовщица подчеркнула, что словесные извинения Дзотова ей не нужны. Анастасия посоветовала ему подготовить речь для объяснений в Следственном комитете.

"Пусть заплатит мне $10 млн, возьмёт со своих друзей. Вот такие извинения я приму", - сказала она.

Деньги балерина планирует потратить не на себя, а на благотворительную деятельность. Она также язвительно заметила, что Дзотов "нищеброд" и не сможет достать нужную сумму.

В ноябре в интернет попали пикантные кадры Анастасии Волочковой. Всю вину взял на себя Алекс Лесли, заявив, что это было секс-заданием для его ученика Чермена Дзотова. Балерина сказал, что будет отстаивать свою запятнанную репутацию до конца.