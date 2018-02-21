От певца требуют выплатить круглую сумму

В эти минуты в Савеловском суде столицы слушается дело против Филиппа Киркорова.

С иском к нему обратился французский автор-песенник Жильбер Синуэ. Он обвинил певца в плагиате – по его словам, песня Киркорова "Шелковая нить" подозрительно смахивает на творение Далиды Helwa ya Baladi образца 1979 года.

Недовольный автор композиции потребовал взыскать с российского поп-короля 15,5 млн руб. в качестве компенсации за нанесенный ущерб. "Адвокат добавил, что исковые требования в ходе процесса могут увеличиться", – отметило РИА "Новости".

Это уже не первый поход французов против россиянина. Первый был предпринят два года назад композитором Дидье Маруани – в одном из главных хитов исполнителя "Жестокая любовь" он услышал ноты своей песни Symphonic Space Dream.

Композитор пробовал взыскать с Киркорова 75 млн руб., однако суд не принял иск к рассмотрению из-за нарушения правил подсудности, напомнило агентство.