Ефремова оправдали за мат
В "Современнике" объяснили хулиганское поведение Ефремова на сцене в Самаре. Директор театра Игорь Попов утверждает, что актер не виновен и не срывал спектакль.
Причиной случившейся ситуации оказалась "сырая" работа над постановкой, ведь премьера "Не становись чужим" состоялась всего полтора месяца назад в Москве.
"Размышляя о том, что произошло на первом спектакле, могу сказать следующее. С моей точки зрения, главной ошибкой было везти на гастроли новый, еще не до конца вставший на ноги спектакль. Премьера "Не становись чужим" состоялась в Москве в январе этого года, то есть полтора месяца назад", - сказал Попов в официальном заявлении на сайте "Современника".
По словам руководителя театра, "Не становись чужим" требует хорошей подготовки и актеров, и технической оснащенности зала.
Сцена любого оперного театра совсем не лучшее место для проведения драматических спектаклей. Как бы актеры не старались громче говорить, зрители едва улавливали их реплики. Помимо физической невозможности, сложность пьесы и эксцентричные роли также вызвали трудности с восприятием у публики. Заставив зал буквально "взорваться", призвать артистов говорить внятнее.
"Это и сподвигло Михаила Ефремова ответить на крики из зрительного зала, причем сделать это не от себя лично, а в образе своего героя Макса, персонажа, как я уже говорил, малоприятного", – сообщил Попов.
Директор "Современника" добавил, что Ефремов мог бы и по-другому отреагировать на ситуацию.
Напомним, что 7 марта, на спектакле в Самаре, актер нецензурно ответил зрителю на жалобу, что "его реплик не слышно". После чего, свидетели выразили свое недовольство в социальных сетях, отметив, что отдали немаленькие деньги за билеты – от 4 до 7 тысяч рублей.
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