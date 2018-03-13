Табакова сравнили с нацистом
Российский пианист и дирижер Андрей Гаврилов нелестно отозвался о смерти Табакова на странице в Facebook.
Музыкант опубликовал пост о заслуженном актере и бывшем унтершарфюрере Оскаре Гренинге, в котором, по сути, сравнил Табакова с нацистом и грубо обозвал его.
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"Какая между этими людьми разница? Да никакой. Оба ничтожное говно", – написал музыкант.
Добавим, что 96-летний Оскар Гренинг, известный как "бухгалтер Освенцима", умер в госпитале в Германии 9 марта, сообщил журнал Spiegel.
Бывший унтершарфюрер был причастен к убийству 300 тысяч человек, за что его приговорили к четырем годам тюремного заключения. Гренинг являлся членом НСДАП с 1939 г. и разделял идеи нацизма.
Против Табакова выступили и представители православного движение "Божья воля".
Верующая активистка Людмила Есипенко собралась воспрепятствовать совершению христианских обрядов перед погребением актера. "Божевольцы" намерены подать заявление митрополиту Истринскому Арсению "с просьбой о не отпевании богохульника Табакова". Оказалось, что религиозное движение недовольно репертуаром МХТ имени Чехова, в частности, спектаклем "Идеальный муж".
В свою очередь, Русская православная церковь осудила позицию движения "Божья воля".
Как написал в своем Telegram-канале глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, "некоторые "православные" активисты совсем потеряли связь с Евангелием".
"Сталина, значит, можно было отпевать, а Табакова нельзя?!" – возмутился он.
Табаков прославился не только актерским талантом, но и колкими высказываниями в адрес Незалежной после того, как там произошел Евромайдан. Накануне украинцы безжалостно
порадовались его смерти, припомнив ему те самые "антиукраинские" высказывания.
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