Жена Табакова сильно сдала

Смерть горячо любимого мужа подкосила Марину Зудину - ее трудно узнать

На церемонии прощания вдова сидит рядом с гробом. Заплаканные глаза скрыты черными очками. Министр культуры Владимир Мединский, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, артисты и друзья подошли к ней со словами сочувствия и поддержки.

Рядом с Мариной – двое их с Олегом Павловичем детей. Сын Павел встает, принимая соболезнования. А дочь Маша будто окаменела от горя. Она тяжело переживает смерть отца, который скончался за несколько дней до дня ее рождения – девочке 7 апреля исполнится 12 лет.

Вдову и детей Табакова поддерживал актер Владимир Машков. Он был невероятно внимателен к убитой горем Зудиной, сообщают Dni.RU.





Среди тех, кто пришел проводить Табакова, режиссер "Табакерки" Александр Марин, директор Большого театра Владимир Урин, режиссер Константин Богомолов, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, актеры Михаил Боярский и Евгений Миронов, председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин и многие другие политические и культурные деятели.

Россия прощается с любимым миллионами актером. Многочисленные поклонники таланта Олега Табакова собрались у театра, которым он руководил с 2000 г., еще в 04:00.

Люди продолжают идти и несут букеты, корзины с цветами, венки. У центрального подъезда театра все усыпано цветами.

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Церемония прощания с актером началась в 09:00. Звучит траурная музыка.

На основной сцене Московского художественного театра имени Чехова (МХТ) стоит гроб с телом актера. Позади на экране Олег Павлович в разных своих ролях.



По просьбе родных народного артиста СССР его отпевание пройдет в закрытом режиме. Об этом рассказал источник в Московской патриархии.

Накануне стало известно, что активисты общественной организации "Божья Воля" выступили против отпевания Олега Табакова. Они даже пригрозили подать на священника, который это сделает, "в церковный суд с целью наложения на него канонического прощения".

Виною всему постановка в МХТ имени Чехова "богохульных" спектаклей – "Идеальный муж" и "Карамазовы". Русская православная церковь отказываться от отпевания Табакова не собирается.

Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни. Он долго болел и в течение последних месяцев находился в больнице. Похоронят артиста на Новодевичьем кладбище.