Жена актера рассказала об их отношениях и раскрыла секреты семейного счастья

Любовь к Олегу Табакову захватила Марину Зудину сразу и навсегда. Это сама актриса подтверждала не раз. А ее знаменитый муж не любил говорить о личной жизни и никогда не выставлял ее напоказ.

Их знакомство состоялось, когда в 16 лет она пришла поступать на курс Олега Павловича в ГИТИС. А ведь Марина с 14 лет мечтала учиться именно у Табакова, который был ее кумиром, пишет сайт "Комсомольская правда".

"Я почему-то понимала, что этот человек может все", – вспоминала Марина в один из дней своего рождения. И с того времени началась для девушки новая жизнь, и пришла любовь. В этих чувствах к необыкновенному человеку она была не одна.

"В него были влюблены все – и мальчики, и девочки. И влюбленность эта оказалась какой-то космической. Он был огромной вселенной, которая может защитить, поддержать", – продолжила Зудина.

И добавила, что ее чувство к мужу было "абсолютно бескорыстным", она на нем "никогда не играла, ничего не требовала, не подсчитывала". А роман с ним предчувствовала. И бог был милостив к ней – свел с любимым человеком "за терпение и за то, что жила так", как подсказывало сердце, поделилась Марина.

А Олег Павлович в то время был женат. Она не хотела ломать его судьбу и на разводе никогда не настаивала. Их роман длился десять лет, и только потом Марина "начала думать, что хочется чего-то основательного". Однако на то, что так будет "именно с этим человеком, даже не надеялась".

Она желала встретить мужчину, "который перебьет ее влюбленность". К тому же "поклонники были и ухаживали, но господь так распорядился, что именно в этот период Олег Павлович изменил свою жизнь", – отметила актриса.

Слов "Мы будем вместе" Табаков не говорил и в своих чувствах "первый раз не признался". Его мимолетная фраза "Я же люблю тебя!" была просто ответом на ее эмоциональную речь однажды.

Да и потом он был очень сдержан. Даже комплиментов Марина от других слышала больше, чем от него. Он – "сильно чувствующий человек, но в силу возраста и опыта умеет это сдерживать".

Табаков назвал отношения с женой подарком бога. "Если учесть, что мы вместе 23 года – это, наверное, судьба. И двое наших детишек – дары судьбы", – сказал он. Их семья, по словам Олега Павловича, держится на Марине.

А она призналась, что "как женщина реализовалась и стала свободнее" после рождения сына и дочери. И предположила, что, "может быть, оттого что рядом мужчина, с которым уверенно себя ощущает".

Их разница возрасте была немалой – 30 лет, и это вызывало много толков. Однако в 2007 г., когда "Комсомольская правда" ко Дню влюбленных провела опрос читателей с просьбой назвать самую красивую и счастливую супружескую пару, Зудина и Табаков попали в число главных претендентов на это звание.

Народный артист СССР Олег Табаков умер в понедельник, 12 марта, на 83-м году жизни. Это стало огромной потерей для всей России. В памяти близких, друзей и поклонников он навсегда останется великим мастером и любимым человеком.