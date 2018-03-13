Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

История любви Табакова

Марина Зудина и Олег Табаков. Фото: GLOBAL LOOK press
продолжениеТабаков заплатил страшную цену за счастье
Жена актера рассказала об их отношениях и раскрыла секреты семейного счастья

Любовь к Олегу Табакову захватила Марину Зудину сразу и навсегда. Это сама актриса подтверждала не раз. А ее знаменитый муж не любил говорить о личной жизни и никогда не выставлял ее напоказ.

Их знакомство состоялось, когда в 16 лет она пришла поступать на курс Олега Павловича в ГИТИС. А ведь Марина с 14 лет мечтала учиться именно у Табакова, который был ее кумиром, пишет сайт "Комсомольская правда".

По теме

"Я почему-то понимала, что этот человек может все", – вспоминала Марина в один из дней своего рождения. И с того времени началась для девушки новая жизнь, и пришла любовь. В этих чувствах к необыкновенному человеку она была не одна.

"В него были влюблены все – и мальчики, и девочки. И влюбленность эта оказалась какой-то космической. Он был огромной вселенной, которая может защитить, поддержать", – продолжила Зудина.

И добавила, что ее чувство к мужу было "абсолютно бескорыстным", она на нем "никогда не играла, ничего не требовала, не подсчитывала". А роман с ним предчувствовала. И бог был милостив к ней – свел с любимым человеком "за терпение и за то, что жила так", как подсказывало сердце, поделилась Марина. 

А Олег Павлович в то время был женат. Она не хотела ломать его судьбу и на разводе никогда не настаивала. Их роман длился десять лет, и только потом Марина "начала думать, что хочется чего-то основательного". Однако на то, что так будет "именно с этим человеком, даже не надеялась".

Она желала встретить мужчину, "который перебьет ее влюбленность". К тому же "поклонники были и ухаживали, но господь так распорядился, что именно в этот период Олег Павлович изменил свою жизнь", – отметила актриса.

Слов "Мы будем вместе" Табаков не говорил и в своих чувствах "первый раз не признался". Его мимолетная фраза "Я же люблю тебя!" была просто ответом на ее эмоциональную речь однажды. 

Да и потом он был очень сдержан. Даже комплиментов Марина от других слышала больше, чем от него. Он – "сильно чувствующий человек, но в силу возраста и опыта умеет это сдерживать". 

Табаков назвал отношения с женой подарком бога. "Если учесть, что мы вместе 23 года – это, наверное, судьба. И двое наших детишек – дары судьбы", – сказал он. Их семья, по словам Олега Павловича, держится на Марине.

А она призналась, что "как женщина реализовалась и стала свободнее" после рождения сына и дочери. И предположила, что, "может быть, оттого что рядом мужчина, с которым уверенно себя ощущает".  

Их разница возрасте была немалой – 30 лет, и это вызывало много толков. Однако в 2007 г., когда "Комсомольская правда" ко Дню влюбленных провела опрос читателей с просьбой назвать самую красивую и счастливую супружескую пару, Зудина и Табаков попали в число главных претендентов на это звание. 

Народный артист СССР Олег Табаков умер в понедельник, 12 марта, на 83-м году жизни. Это стало огромной потерей для всей России. В памяти близких, друзей и поклонников он навсегда останется великим мастером и любимым человеком.

Фоторепортаж
Ради успеха Табаков шел на все
Кадр youtube.com Олег Табаков. Кадр из фильма &amp;#34;12 стульев&amp;#34; Кадры из фильма &amp;#34;Двенадцать стульев&amp;#34;
Кадры из фильма &amp;#34;После дождичка в четверг&amp;#34; Кадры из фильма &amp;#34;Мэри Поппинс, до свидания!&amp;#34; Кадры из фильма &amp;#34;Человек с бульвара Капуцинов&amp;#34;
Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Россияне увернулись от санкций

Евросоюз продлил срок действия ограничительных мер, но ничего этим не добьется

После выборов наступит оттепель

Зима упорно не желает уходить из столицы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей