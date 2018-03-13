Табаков заплатил страшную цену за счастье

Старшая дочь актера Александра не смогла простить ему уход из семьи

Александра – второй ребенок Олега Табакова. Ей было 29 лет, когда отец принял судьбоносное решение. После разрыва родителей девушка встала на сторону матери. Она тяжело переживала этот этап своей жизни. Замкнулась в себе. Долгое время даже друзьям не удавалось расшевелить некогда жизнерадостную девушку. Александра ушла из "Табакерки", куда пришла практически одновременно с Мариной Зудиной.

Старший сын Табакова, Антон, тоже был обижен на отца из-за его поступка. Но со временем им удалось наладить отношения. А вот Александра оказалась неприступной. Она прекратила с ним общение и даже не поздравляла с юбилеями.

Ей прочили большое актерское будущее, но роман Александры с кинематографом оказался на удивление коротким – она снялась всего в трех картинах. Одна из них – "Маленькая Вера" – стала культовой. Есть предположение, что, уйдя из кино, Александра таким образом наказала отца за его предательство. Она работала на телевидении, вела передачу на радио.

Как сложилась ее жизнь, известно только в общих чертах. Она была замужем за немецким актером Яном Лиферсом (его можно увидеть в драме "Достучаться до небес"). От него у Александры есть дочь Полина.

Сам Олег Павлович в своих интервью всегда обходил стороной тему взаимоотношений с дочерью. В прошлом году, когда "Первый канал" снимал документальный фильм о Табакове, его спросили, действительно ли они помирились. На что он сухо бросил: "Нет, это не так".



Остается надеяться, что они успели сделать это сейчас.