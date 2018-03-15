У Табакова нашелся еще один сын

Родственник Янковского сделал заявление на похоронах мэтра отечественного кинематографа

Сын актера Олега Янковского Филипп во время церемонии прощания с Олегом Табаковым во МХТ имени Чехова рассказал о большой роли, которую актер сыграл в его жизни.

Филип признался, что сильно скорбит о смерти Табакова, так как он стал для него вторым отцом после гибели Олега Янковского.

"Он был легендой, целой эпохой, и смерть его невозможно принять", – цитирует его "Экспресс газета".

Эмоциональное потрясение пережил и Владимир Меньшов с супругой Верой Алентовой, которые пришли на церемонию, чтобы проводить в последний путь своего коллегу.

Попрощаться с Олегом Табаковым и возложить цветы приехал президент России Владимир Путин. Глава государства не смог сдержать слез. Он молча поклонился собравшимся, возложил красные розы к гробу, а затем подошел к вдове артиста. Политик ранее признался, что считает Олега Павловича выдающимся режиссером и "безмерно обаятельным человеком", сообщает сайт Кремля.

Траурное мероприятие также посетили мэр Москвы Серегей Собянин, гендиректор Большого театра Владимир Урин, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, актеры Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Михаил Боярский, Константин Хабенский и многие другие.

На церемонию пришли даже спортсмены из футбольного клуба "Спартак", за который Олег Павлович болел более 60 лет.

В Гарвардском университете также принесли свои соболезнования, передает "Газета.ру".

"Табаков был не только национальным сокровищем для своей страны, но также великим другом театра A.R.T. и послом культуры, которого будет не хватать как его коллегам, так и студентам по всему миру", – говорится в сообщении.

Тем временем нашелся человек, который решил нажиться на имени известного актера. Он выставил в Рунете на продажу автограф Олега Павловича и просит за него 1,5 тыс. рублей. Объяснить свой поступок он отказался, сообщает телеканал "360".

Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни. Он долго болел и в течение последних месяцев находился в больнице. Похоронят артиста на Новодевичьем кладбище.

