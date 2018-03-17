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Бывшая жена Табакова прекратила общаться с семьей

Олег Табаков. Фото: GLOBAL LOOK press/Genrietta Peryan
Актриса Людмила Крылова не знает, где сейчас ее дочь и внучка

Первая жена народного артиста СССР Олега Табакова, родившая ему двух детей, в течение многих лет не поддерживала отношений с бывшим мужем.

Сообщалось даже, что Людмила Крылова не пришла в четверг на церемонию прощания с Табаковым в МХТ. Однако сотрудники Первого канала уточнили, что она была среди тех, кто пришел проводить знаменитого актера и худрука театра в последний путь.

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Крылова перестала общаться с Табаковым, когда он ушел из семьи, многие годы они не виделись и не разговаривали. "С Табаковым я давным-давно перестала общаться. Думала, новая семья его выходит", – так актриса "Современника" прокомментировала известие о смерти бывшего мужа.

"Насчет Александры сказать ничего не могу, не знаю где она в настоящий момент. Давно с ней не связывалась. У нее своя жизнь, у меня – своя. Так же, как и у внучки Полины", – приводит ее слова StarHit.

Олег Табаков, Людмила Крылова. Фото: GLOBAL LOOK press/Valery Khristoforov

Крылова и Табаков познакомились в конце 1950-х годов во время работы над фильмом "Дом у дороги". В 1960 году у пары родился сын Антон, а в 1968 – дочь Александра. В 1994 году Табаков ушел из семьи и впоследствии женился на своей ученице Марине Зудиной.

Старший сын со временем смог простить отца, однако с дочерью Табаков, по его собственному признанию, отношения так и не наладил.

Олег Табаков скончался 12 марта в возрасте 82 лет после продолжительной болезни. Проститься с ним пришли сотни поклонников его таланта. Руководителя Московского художественного театра им. Чехова похоронили на Новодевичьем кладбище.

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