Артист долго мечтал о том, чтобы в его семье родилась девочка

У Олега Табакова две дочери: Александра от первого брака и Маша – от второго. Правда, отношения со старшей дочерью расстроились после его ухода из семьи к Марине Зудиной – девушка прекратила общение с ним.

После рождения сына Павла актер мечтал о дочери. Но прошло почти 11 лет, прежде чем его желание исполнилось.

Однажды Марина Зудина призналась, что еще во время романа с Табаковым прервала беременность.

"Потом я очень жалела об аборте, ходила в церковь и просила у Бога прощения за этот грех", – цитирует артистку сайт "Комсомольская правда".



Якобы примерно в то время женщине и посоветовали сделать заговор на беременность. Ведунья, к которой обратилась актриса, рассказала о магии на портретах. И посоветовала Зудиной для проведения ритуала заказать две картины – с изображением ее и Олега Павловича.

"Мы отправили к нему нашего фотографа, который сначала сфотографировал Табакова, и уже потом по снимку Дмитрий писал портрет. Мне кажется, это лучший портрет мэтра. Изображение Зудиной получилось, на мой взгляд, не столь удачно", – рассказала жена автора портретов Дмитрия Карпухина.

Говорят, что после того, как наказ колдуньи был выполнен, в звездной семье случилось радостное событие – 7 апреля 2006 г. у них родилась дочка Маша. Впрочем, возможно, это всего лишь красивая семейная легенда

В конце ноября прошлого года народный артист России попал в больницу. Врачи диагностировали у него заражение крови. Олег Табаков скончался 12 марта в результате сердечного приступа, не приходя в сознание.