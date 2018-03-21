Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Жена Табакова делала заговор на беременность

Олег Табаков и Марина Зудина. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova/
Артист долго мечтал о том, чтобы в его семье родилась девочка

У Олега Табакова две дочери: Александра от первого брака и Маша – от второго. Правда, отношения со старшей дочерью расстроились после его ухода из семьи к Марине Зудиной – девушка прекратила общение с ним.

После рождения сына Павла актер мечтал о дочери. Но прошло почти 11 лет, прежде чем его желание исполнилось.

По теме

Однажды Марина Зудина призналась, что еще во время романа с Табаковым прервала беременность. 

"Потом я очень жалела об аборте, ходила в церковь и просила у Бога прощения за этот грех", – цитирует артистку сайт "Комсомольская правда".

Якобы примерно в то время женщине и посоветовали сделать заговор на беременность. Ведунья, к которой обратилась актриса, рассказала о магии на портретах. И посоветовала Зудиной для проведения ритуала заказать две картины – с изображением ее и Олега Павловича. 

"Мы отправили к нему нашего фотографа, который сначала сфотографировал Табакова, и уже потом по снимку Дмитрий писал портрет. Мне кажется, это лучший портрет мэтра. Изображение Зудиной получилось, на мой взгляд, не столь удачно", – рассказала жена автора портретов Дмитрия Карпухина.

Говорят, что после того, как наказ колдуньи был выполнен, в звездной семье случилось радостное событие – 7 апреля 2006 г. у них родилась дочка Маша. Впрочем, возможно, это всего лишь красивая семейная легенда 

В конце ноября прошлого года народный артист России попал в больницу. Врачи диагностировали у него заражение крови. Олег Табаков скончался 12 марта в результате сердечного приступа, не приходя в сознание. 

Денис ЗВЯГИН
новости партнеров
Загрузка...

Маккейн вступился за россиян

Сенатор набросился на американского президента с жесткой критикой

Москва попалась на крючок Минска

Глава Белоруссии уверен, что РФ всегда будет идти к ним на помощь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей