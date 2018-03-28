Певец Эмин отдал пострадавшим в Кемерово миллионы

Российский исполнитель объявил свой концертный тур по пяти городам полностью благотворительным

Все деньги, заработанные выступлениями на Урале, Эмин Агаларов жертвует в Фонд Муслима Магомаева, который направит их в отделение Красного Креста в Кемерово.

Свой гонорар он отдает "на индивидуальные программы помощи для семей пострадавших".

В туре артиста было шесть городов – Тюмень, Ижевск, Пермь, Киров, Екатеринбург и Сургут. Концерт в первом, который должен был пройти сегодня, отменен из-за объявленного траура.

Эмин извинился перед тюменцами. Он уверен, что "зрители поймут".

"За каждый город мой гонорар составляет миллион рублей", – сообщил Эмин в Instagram, добавив, что, таким образом, он пожертвует 5 миллионов. А благодаря друзьям-бизнесменам сумма выросла до 15 млн руб., циирует его URA.RU.



Многие российские артисты перенесли свои шоу из-за трагедии. Среди них Ольга Бузова, Дима Билан, группа "Звери", Губернский театр Сергея Безрукова, Ледовое шоу Ильи Авербуха, ведущий программы "Вечерний Ургант".

Ранее некоторые российские знаменитости потребовали, чтобы траур по погибшим был объявлен по всей стране. Так считали Наталья Водянова, Юлия Меньшова, Екатерина Рождественская.