Певец Эмин отдал пострадавшим в Кемерово миллионы
Все деньги, заработанные выступлениями на Урале, Эмин Агаларов жертвует в Фонд Муслима Магомаева, который направит их в отделение Красного Креста в Кемерово.
Свой гонорар он отдает "на индивидуальные программы помощи для семей пострадавших".
В туре артиста было шесть городов – Тюмень, Ижевск, Пермь, Киров, Екатеринбург и Сургут. Концерт в первом, который должен был пройти сегодня, отменен из-за объявленного траура.
Эмин извинился перед тюменцами. Он уверен, что "зрители поймут".
Кемерово. Эта ужасная трагедия , где равнодушным оставаться просто невозможно. Поэтому я принял решение выделить средства для семей погибших и пострадавших, всех, кто нуждается в помощи после случившегося пожара. Свой личный гонорар за 5 городов, я отправляю в Фонд Муслима Магомаева, который направит сумму в Кемеровское отделение Красного Креста на индивидуальные программы помощи для семей пострадавших. Также хочу сказать спасибо @agalarovaras, Эльдару, Леониду, Мураду @murad_beniaminov , Рустаму, Леше, Рамину @ramin_h , Ерику, Паше @treyvas_pavel . Вместе мы собрали 15 000 000 рублей и продолжаем собирать! Завтра, 28 марта, свой концерт в Тюмени я отменяю, уверен наши зрители нас поймут. Возврат билетов можно осуществить в местах их приобретения. Еще раз приношу свои извинения. Конечно, это капля в море, но я очень надеюсь, что сможем хоть чем-то помочь всем тем, кто пострадал в этой ужасной трагедии! В свою очередь хочу сказать, что в наших торговых комплексах мы проводим пожарные учения на регулярной основе, сейчас еще усилили все проверки. К сожалению, от пожара не застрахован никто, и наша задача сейчас сделать все возможное, чтобы их можно было во время потушить и чтоб никто не пострадал. Если вы хотите вместе с нами оказать помощь, то ниже реквизиты для перечисления пожертвований: Наименование получателя: Фонд Муслима Магомаева ИНН 5024111774 КПП 502401001 Расчетный счет: 407 038 107 0002 000 0063 Банк получателя платежа: КБ “Крокус-Банк” (ООО) г. Красногорск, Московск.обл БИК 044525881 Корреспондентский счет: 30101810445250000881 Назначение платежа: Пожертвование на благотворительную деятельность (Кемерово)
"За каждый город мой гонорар составляет миллион рублей", – сообщил Эмин в Instagram, добавив, что, таким образом, он пожертвует 5 миллионов. А благодаря друзьям-бизнесменам сумма выросла до 15 млн руб., циирует его URA.RU.
Многие российские артисты перенесли свои шоу из-за трагедии. Среди них Ольга Бузова, Дима Билан, группа "Звери", Губернский театр Сергея Безрукова, Ледовое шоу Ильи Авербуха, ведущий программы "Вечерний Ургант".
Ранее некоторые российские знаменитости потребовали, чтобы траур по погибшим был объявлен по всей стране. Так считали Наталья Водянова, Юлия Меньшова, Екатерина Рождественская.
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