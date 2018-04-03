Киркоров нашел себя вне сцены
Он занялся обоями. Талант певца сверкнул новой гранью после того, как Zambaiti Parati и расположенный в Ступино российский филиал итальянской марки Fipar предложили артисту сотрудничество.
"Обои с дизайном от Филиппа Киркорова действительно скоро поступят в продажу. Коммерческий отдел огласит подробности на следующей неделе", – рассказали корреспонденту "Подмосковья сегодня" в Fipar.
Настенный декор поп-исполнитель создает в паре с фабричным мастером Эджидио Фредди.
Первая коллекция уже готова и получила название "Филипп Киркоров. Первая Часть. Музыка для стен". Интересно, как она зазвучит...
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