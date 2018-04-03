Политика

Арест Савченко

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Киркоров нашел себя вне сцены

Филипп Киркоров. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Поп-король стал дизайнером. Не одежды

Он занялся обоями. Талант певца сверкнул новой гранью после того, как Zambaiti Parati и расположенный в Ступино российский филиал итальянской марки Fipar предложили артисту сотрудничество. 

"Обои с дизайном от Филиппа Киркорова действительно скоро поступят в продажу. Коммерческий отдел огласит подробности на следующей неделе", – рассказали корреспонденту "Подмосковья сегодня" в Fipar.

По теме

Настенный декор поп-исполнитель создает в паре с фабричным мастером Эджидио Фредди.

Первая коллекция уже готова и получила название "Филипп Киркоров. Первая Часть. Музыка для стен". Интересно, как она зазвучит...

Фоторепортаж
Киркоров встряхнул поп-тусовку
+
Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Крым оградили от вражеских налетов

Теперь ни один самолет не полетает над черноморской акваторией

Судьбу Донбасса решают за спиной Кремля

Страны из "нормандской четверки" не сообщили России о запланированном саммите по больному вопросу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей