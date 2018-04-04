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Гребенщиков передумал ехать в Крым

Борис Гребенщиков. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Артист заявил, что его неправильно поняли

Время для концертов в Крыму и в Донбассе может настать, если политики договорятся, заявил музыкант Борис Гребенщиков. Пока же еще рано говорить об этом, считает он.

"В планы "Аквариума" не входит нарушать границы государств, установленные международными договорами и признанные большинством стран мира. Цивилизация держится на договоренностях между странами и народами, и пренебрегать этими договоренностями – значит расшатывать ее устои", – рассказал БГ изданию "Фонтанка".

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Рок-идол выразил надежду, что подходящее время скоро наступит и напомнил политикам, что их задача состоит в улучшении жизни народов, поэтому надо сделать так, чтобы музыку могли услышать везде.

Ранее Гребенщиков заявил, что готов выступить в Луганске и Донецке, если концерты будут грамотно организованы. Теперь музыкант заявляет, что его слова были неправильно поняты, и что в Крым и Донбасс он в ближайшее время не собирается.

Валентина МАЙОРОВА
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