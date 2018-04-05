Наказание девица и ее подельники будут отбывать в Таиланде

В полицию Паттайи поступили новые обвинения об изнасиловании и организации проституции в адрес Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки), Александра Кириллова (Алекса Лесли) и других фигурантов дела о незаконном "секс-тренинге". Теперь, по соответствующим статьям Уголовного кодекса Таиланда им грозит лишение свободы на сроки от 3 до 20 лет.

В частности, за изнасиловании (ст. 276) предполагается наказание – от 4 до 20 лет тюремного заключения и штраф от 8 до 40 тыс. таиландских бат ($270 – 1,3 тысячи). За организацию проституции (ст. 282), а точнее – предоставление услуг по удовлетворению полового желания с помощью третьих лиц, вовлеченных в предоставление таковых услуг с их согласия, – светит срок от года до 10 лет и штраф от 2 до 20 тыс. бат ($70 – 700).

Главному обвиняемому грозит суммарный срок – от 5 до 30 лет тюрьмы. А две трети от его наказания могут получить, согласно УК Таиланда, сообщники.

Заявление с обвинениями в изнасиловании и организации проституции в отдел уголовной полиции подал в воскресенье, 1 апреля, потерпевший. И уточнил, что главный фигурант дела – один из мужчин, арестованных с Вашукевич и Кирилловым в феврале на нелегальном "секс-тренинге" в Паттайе, а все остальные – соучастники.

Полиция арестовала Рыбку и Лесли с другими россиянами на острове Лан. Их обвинили в незаконном проведении секс-тренинга. Суд над ними назначили на 17 апреля. Уже тогда было известно, что, если будет заведено уголовное дело по обвинению в изнасиловании и организации занятий проституцией, обвиняемые надолго останутся в Таиланде, даже если приговор будет мягким, напоминает URA.RU.