Гузеева разрубила руку

Телеведущая напугала поклонников снимком из больницы

На нем она изображена с врачом, а позади много медицинской техники. Но не это поразило фанатов. Они разволновались из-за того, что у Ларисы Гузеевой в кадре забинтована рука.

Между тем в больницу актриса пришла совсем не за помощью. Она поздравляла пластического хирурга Хасана Басиева с днем рождения, пишет EG.RU.

Гузеева пожелала мастеру красоты счастья и здоровья. По ее словам, он многим подарил вторую жизнь.

"Ты нам нужен! Обнимаю!" – подписала фото телеведущая.

Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) 4 Апр 2018 в 4:35 PDT

Только поклонников это не успокоило. Они поинтересовались, что у телеведущей с рукой.

На многочисленные вопросы Лариса ответила, что "готовила день рождения дочери", а "большой острый нож с высокой полки упал на руку и разрубил".