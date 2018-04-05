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Гузеева разрубила руку

Лариса Гузеева. Кадр youtube.com
Телеведущая напугала поклонников снимком из больницы

На нем она изображена с врачом, а позади много медицинской техники. Но не это поразило фанатов. Они разволновались из-за того, что у Ларисы Гузеевой в кадре забинтована рука.

Между тем в больницу актриса пришла совсем не за помощью. Она поздравляла пластического хирурга Хасана Басиева с днем рождения, пишет EG.RU.

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Гузеева пожелала мастеру красоты счастья и здоровья. По ее словам, он многим подарил вторую жизнь.

"Ты нам нужен! Обнимаю!" – подписала фото телеведущая.

Только поклонников это не успокоило. Они поинтересовались, что у телеведущей с рукой.

На многочисленные вопросы Лариса ответила, что "готовила день рождения дочери", а "большой острый нож с высокой полки упал на руку и разрубил".

Полина ДОРОЖКИНА
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