Пугачева навсегда потеряла дорогого человека

Когда-то он дал Примадонне путевку в жизнь

Режиссер, писатель и драматург умер на 79-м году жизни. Его похоронили на Хованском кладбище еще 30 марта, но стало известно об этом только сейчас. Страницы деятеля в социальных сетях искусства заполнены постами, которые посвятили ему поклонники.

Алла Пугачева и Наум Брод познакомились, когда певице было только 25 лет. Он составил первую концертную программу артистки "Ты, я и песня", премьера которой состоялась 14 мая 1974 г. в ДК железнодорожников.

Там будущая Примадонна впервые исполнила песню "Реченька". Позже на международном музыкальном фестивале "Сопот" эта же композиция произвела настоящий фурор.

О сотрудничестве с певицей Брод писал в своих мемуарах "Лауреат". Он называл ее Алла ПУ.

Премьера их совместной программы "прошла шумно – сколько тогда могли пошуметь по поводу такого события в эстраде", вспоминал он. К режиссеру "за кулисы повалили певцы, директора филармоний, фокусники, руководители ансамблей, даже цыганского, – просили сделать им "что-нибудь такое же", приводит выдержки сайт "Комсомольская правда".

А у руководства Москонцерта возник "повод для головной боли – никому неизвестная Алла ПУ".

И с этого момента артистка должна была "платить повышенную ставку", ведь "не прошла обязательных для такого вознесения процедур: не попела, что надо, не пообнималась с кем надо, не заплатила кому надо".

После того выступления она "сидела в гримерке, широко расставив ноги, опираясь локтями на колени, и курила". Чтобы сберечь глаза, выпуская дым, ей надо было прищуриваться. И в этом Брод увидел "обещание всем москонцертовским служкам: "Вы еще меня вспомните!"

Как он был прав...