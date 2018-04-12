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Пугачева навсегда потеряла дорогого человека

Алла Пугачева. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Когда-то он дал Примадонне путевку в жизнь

Режиссер, писатель и драматург умер на 79-м году жизни. Его похоронили на Хованском кладбище еще 30 марта, но стало известно об этом только сейчас. Страницы деятеля в социальных сетях искусства заполнены постами, которые посвятили ему поклонники. 

Алла Пугачева и Наум Брод познакомились, когда певице было только 25 лет. Он составил первую концертную программу артистки "Ты, я и песня", премьера которой состоялась 14 мая 1974 г. в ДК железнодорожников.

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Там будущая Примадонна впервые исполнила песню "Реченька". Позже на международном музыкальном фестивале "Сопот" эта же композиция произвела настоящий фурор. 

О сотрудничестве с певицей Брод писал в своих мемуарах "Лауреат". Он называл ее Алла ПУ. 

Премьера их совместной программы "прошла шумно – сколько тогда могли пошуметь по поводу такого события в эстраде", вспоминал он. К режиссеру "за кулисы повалили певцы, директора филармоний, фокусники, руководители ансамблей, даже цыганского, – просили сделать им "что-нибудь такое же", приводит выдержки сайт "Комсомольская правда"

А у руководства Москонцерта возник "повод для головной боли – никому неизвестная Алла ПУ". 

И с этого момента артистка должна была "платить повышенную ставку", ведь "не прошла обязательных для такого вознесения процедур: не попела, что надо, не пообнималась с кем надо, не заплатила кому надо".

После того выступления она "сидела в гримерке, широко расставив ноги, опираясь локтями на колени, и курила". Чтобы сберечь глаза, выпуская дым, ей надо было прищуриваться. И в этом Брод увидел "обещание всем москонцертовским служкам: "Вы еще меня вспомните!"

Как он был прав... 

Фоторепортаж
Как изменилась Пугачева
Алла Пугачева, 2017. Фото: пресс-служба фестиваля Алла Пугачева, 2012. Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Карпов Алла Пугачева, 2007. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Рыдалев
Алла Пугачева, 2007. Фото GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova Алла Пугачева, 2007. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков Алла Пугачева, 2000. Фото Николая Малышева (ИТАР-ТАСС) Алла Пугачева, 1993. Фото Олега Булдакова /ИТАР-ТАСС/ +3
Полина ДОРОЖКИНА
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