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Бывшая жена пригреет бедного Ивана Краско

Иван Краско. Фото: GLOBAL LOOK press/Semen Likhodeev
Семейную жизнь известного актера по-прежнему штормит

Его нынешняя молодая супруга Наталья Шевель ревнует мужа к бывшей – Наталье Вяль – и их общим сыновьям Ивану и Федору. Она недовольна, что мужчина чересчур много времени проводит с ними. Они вместе не только отметили Новый год, но еще и на выборы пошли. 

Наталья Вяль подтвердила это. Она рассказала, что у них с бывшим мужем претензий друг к другу нет. И они действительно "на Новый год ездили с ребятами все вместе на дачу – больше недели провели на природе: печку топили, дрова носили". А о прошлом расставшиеся супруги не вспоминают: "жизнь идет очень интересная", отметила она.

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Нынешней жены Ивана тогда с ним рядом не было. Почему – осталось загадкой.

"У нее были свои планы, куда она пошла встречать Новый год, не знаю. Я была готова совершенно спокойно не ехать с детьми. Тогда у меня спина еще болела. Могла бы детей отправить к отцу, если бы Наталье было некомфортно со мной находиться", – добавила Вяль.

Юная жена актера недостаточно за ним ухаживает, не раз говорили его друзья и родственники. Их удивляет, что Иван Иванович появляется на людях в странных одеждах.

"Когда ему что-то не нравилось во время нашей жизни, он очень активно и достаточно агрессивно реагировал. Менторским тоном меня отчитывал! Что случилось сейчас, я не знаю", – вспомнила бывшая супруга.

Она и теперь обращается к Краско на "вы". А об их браке вспоминает только хорошее и говорит, что Иван Иванович многому ее научил.

О том, что нынешняя супруга допускает возвращение Краско к ней, Наталья Вяль знает. Если бы можно было, забрала бы его к себе, но только "в качестве друга семьи или отца детей", заявила она. И "это были бы другие отношения".  

"Забота и внимание – это одно, а супружество – абсолютно другое", – сказала бывшая жена. Но для этого нужны условия – "большая квартира или отдельный дом", пояснила она.  

Полина ДОРОЖКИНА
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