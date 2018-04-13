Арест Савченко

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Шурыгина исполнила колхозную песню

Диана Шурыгина. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
"О боже, оно поёт, Карл!"

Скандально знаменитая Диана отправилась покорять российский шоу-бизнес. И первый шаг на этом пути сделан. Девица записала ролик с певцом Сашей Актом.

По звучанию это нечто среднее между "Фактором 2" и "Многоточием". В стиле 90-х. Что касается манеры исполнения и подручных средств, тут не хватит никаких слов. Уже одно то, что во время пения девица кружит у шеста, говорит само за себя.

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Недаром интернет заполнили возмущенные комментарии. "Петь даже не умеет﻿", "Спасите", "Господи, что за пародия на 90-е?!", – последовали возгласы.

А были и такие, кто не на шутку испугался. "О боже, оно поёт, Карл!" – написал один из них.

Накануне стало известно, что шоумен Гоген Солнцев праздновал бракосочетание с Екатериной Терешкович на площадке проекта "Дом-2" под пение Дианы Шурыгиной и Саши Акта.

Дебютный сингл новоявленных певцов стал прямо-таки гвоздем торжества.

 

Дуэт записал уже три песни. А до конца года эти двое планируют выпустить альбом.

Видно, после роковой вписки Шурыгина оправилась окончательно. Бузовой остается только трепетать – ее лавры в опасности, – хотя как знать. Некоторые считают, что по сравнению с Дианой Ольга – Примадонна...﻿

Фоторепортаж
Изнасилованную Шурыгину взяли замуж
Диана Шурыгина и Андрей ШлягинФото: instagram.com/shchekotkovaekaterina Диана Шурыгина и Андрей ШлягинФото: instagram.com/shchekotkovaekaterina Диана Шурыгина и Андрей ШлягинФото: instagram.com/shchekotkovaekaterina
Диана Шурыгина и Андрей ШлягинФото: instagram.com/shchekotkovaekaterina Диана Шурыгина и Андрей ШлягинФото: instagram.com/_diana_shurygina_ Фото: instagram.com/shchekotkovaekaterina Группа "На-на" и Диана Шурыгина. Фото: instagram.com/kseniyabordo +1
Полина ДОРОЖКИНА
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