Голые прелести Брежневой взорвали Сеть

Певица в очередной раз сразила всех наповал

Она нередко показывает роскошные, порой и слишком откровенные наряды. Но в этот раз Вера Брежнева поразила еще больше.

Одна из бывших солисток группы "ВИА Гра" показалась в длиннополой соломенной шляпе и в обворожительном платье с декольте и открытой спиной, по которому угадываются все изгибы прекрасных форм. Такой она предстала сразу на нескольких снимках. Не устоял никто.

Какими только комплиментами не осыпали фанаты свою любимицу. "Божественная!", "Шикарная Леди!", "Богиня!", "Самая лучшая", "Невероятно красивая!", "Шарман!", "Принцесса!", "Секси", "Утонченная, изысканная!", "Обворожительная" – лишь малая часть их восторгов.

С кем только не сравнили артистку поклонники. Она и "Анжелика 2018", и "Скарлет О’Хара", и "Брижит Бардо", и "Кэтрин Зета Джонс", и "Софи Лорен", и "солнце, которое всегда светит и греет", и "жена ковбоя" из вестернов, и "богиня любви и красоты", и "графиня", и "куколка", и донна Роза".

Встречались и скептики. "Ничего особенного", "Грудь не проглажена", "Худая слишком", "Мдаа стареешь", "Скучный и пресной видон", – заявили они.

Но один фанат подвел неожиданный итог. По его словам, новый образ Веры – "мощнейший взрыв".

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) 19 Июн 2018 в 12:18 PDT

Сама же певица как будто предвидела подобную реакцию подписчиков. "Как же мне нравится этот образ. Рада, что и вам", – кокетливо подписала она фотосессию, которая была отснята пять лет назад.

Поклонники и ранее отмечали внешность Веры. Они не раз говорили, что в свои годы Брежнева выглядит как ровесница 17-летней дочери, напоминает EG.RU.

