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Басков повалил Брежневу

Вера Брежнева и Николай Басков. Фото: "Утро"
После слов "натурального блондина" певица упала во время выступления

В четверг, 12 апреля, на сцене зала в "Крокус Сити Холле" начался новый концертный сезон Большого весеннего фестиваля "Звезды Русского Радио" – On Air.  Изюминкой вечера стало огромное число выступающих певцов и их общение со зрителями. А вот шутка ведущего вечера Николая Баскова оказалась роковой для Веры Брежневой. 

Но обо всем по порядку. Публику порадовали Валерий Меладзе, Владимир Пресняков, Николай Басков, группа "Градусы" и многие другие. Поднялась на сцену и Вера Брежнева в коротком розовом платье, пишет сайт "Комсомольская правда".

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Она исполнила песню "Ты мой человек", и зрители еще удивились: почему только одну. А тем временем между конферансье и артисткой завязался короткий разговор.

Николай отметил вслух, что Вере подарили цветы, на что она сказала: "Ты так реагируешь, потому что девушкам дарят цветы". Но "натуральный блондин" не сдался.

"Это просто я еще не выходил петь", – горделиво заявил Басков. А потом добавил: "Вера такая красивая, смешная. Сейчас выйдет... Но уже в другом платье. Просто Вера такая певица, что не может две песни петь в одном платье".

И Брежнева на самом деле снова появилась на сцене, только уже в черном топе и длинной юбке с воланами. Она пошла к зрителям. Прошла темную лестницу, стала петь, обращаясь по очереди к каждому, кто сидел в первом ряду. И вдруг... споткнулась и рухнула на пол.

Стоявший поблизости охранник помог певице встать. Но все это время Вера продолжала петь хит "Близкие люди". А секунд через десять после падения артистка уже снова улыбалась.

Она осторожно поднялась на сцену. Исполнив песню, Брежнева и сама пошутила, показывая на злополучную лестницу: "Не всегда легок путь артиста" .

Досталось и Баскову. Певец решил исполнить новую песню "Ты сердце мое разбила". Но, когда зазвучала музыка, он молчал.

"Я забыл слова. А давайте сначала?" – обратился Николай к зрителям. И те потом довольно рассуждали: "Зато точно понятно, что не фанера".

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Фальшивая любовь Баскова и Лопыревой
Николай Басков и Виктория Лопырева. Фото: Instagram Николая Баскова Николай Басков и Виктория Лопырева. Фото: Instagram Николая Баскова
Николай Басков и Виктория Лопырева. Фото: Утро Николай Басков и Виктория Лопырева. Фото: Пресс-служба Vegas Николай Басков и Виктория Лопырева. Фото: Instagram Виктории Лопыревой
Полина ДОРОЖКИНА
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