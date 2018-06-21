Волочкова опустилась на глазах гостей

Бывшая балерина ввела в ступор приехавших издалека телевизионщиков

Может, так красотка решила расширить круг воздыхателей. Ведь на этот раз Анастасия удивила не только соотечественников. Продолжая публиковать в соцсети каждый свой шаг, Волочкова поместила несколько занятных видео с мексиканцами.

"Впечатления Чики ведущего мексиканского ТВ от роскоши моего дома и домашнего моего большого театра и растяжки – в конце видео. То есть свой гол я забила. "Поцелуй меня в пачку!" – заявила блондинка.



Снимая различных звезд для передачи о футбольном чемпионате в России, мексиканские журналисты посетили королеву шпагата в ее особняке. Какое отношение Анастасия имеет к футболу, не ясно, но ее иностранные гости, остались довольны.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 21 Июн 2018 в 1:13 PDT

И ведь чего только она не предложила гостям. Уж и о себе порассказала, и с особенностями бани их познакомила, при этом исполнив с одним из мужчин прямо в парилке танец маленьких лебедей. Мексиканцам так все понравилось, что они "напросились в гости еще раз" .

Как видно, эпатажные выходки и шокирующие фото у Волочковой не иссякли. А теперь вот прозванная в светской тусовке "белым лебедем" красотка предстала в новом образе. На новом снимке, появившемся в Instagram она вся в желтом, даже в ее волосы вплетены желтые цветочки. На ногах балетки. А руки бывшая балерина сложила в позу лебедя.

При этом Анастасия по-прежнему закрывает свои публикации для комментариев. Возможно, предвидит, что ее "желтизна" не всем понравится.

В последнее время подписчики явно переборщили с негативными комментариями. Экс-балерина даже подумывает навсегда лишить их возможности высказываться.