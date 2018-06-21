Волочкова опустилась на глазах гостей
Может, так красотка решила расширить круг воздыхателей. Ведь на этот раз Анастасия удивила не только соотечественников. Продолжая публиковать в соцсети каждый свой шаг, Волочкова поместила несколько занятных видео с мексиканцами.
"Впечатления Чики ведущего мексиканского ТВ от роскоши моего дома и домашнего моего большого театра и растяжки – в конце видео. То есть свой гол я забила. "Поцелуй меня в пачку!" – заявила блондинка.
Снимая различных звезд для передачи о футбольном чемпионате в России, мексиканские журналисты посетили королеву шпагата в ее особняке. Какое отношение Анастасия имеет к футболу, не ясно, но ее иностранные гости, остались довольны.
И ведь чего только она не предложила гостям. Уж и о себе порассказала, и с особенностями бани их познакомила, при этом исполнив с одним из мужчин прямо в парилке танец маленьких лебедей. Мексиканцам так все понравилось, что они "напросились в гости еще раз" .
Как видно, эпатажные выходки и шокирующие фото у Волочковой не иссякли. А теперь вот прозванная в светской тусовке "белым лебедем" красотка предстала в новом образе. На новом снимке, появившемся в Instagram она вся в желтом, даже в ее волосы вплетены желтые цветочки. На ногах балетки. А руки бывшая балерина сложила в позу лебедя.
#Repost @anastasiiavolochkovafan with @get_repost ・・・ 🌞❤ #волочковаанастасия #анастасияволочкова #волочкованастя #волочкова #балет #балерина #длинныеноги #красотка #королева #красота #Repost @anastasiiavolochkovafan with @get_repost #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #радость #любовь #счастье #я #лето #volochkova #russia #ballet #love #instagood #look #me #summer #best
При этом Анастасия по-прежнему закрывает свои публикации для комментариев. Возможно, предвидит, что ее "желтизна" не всем понравится.
В последнее время подписчики явно переборщили с негативными комментариями. Экс-балерина даже подумывает навсегда лишить их возможности высказываться.
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