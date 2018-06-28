Пьеха отказалась от концертов
Вот и традиционное ежегодное выступление ко дню рождения ей пришлось отменить. Ведь, чтобы спеть на сцене БКЗ "Октябрьский", нужно выложить больше 1 млн рублей. А такой суммы у Эдиты Станиславовны не припасено.
Для звезды стало полной неожиданностью то, что администрация зала так сильно подняла цены. По словам артистки, ей и раньше там скидку не предоставляли, "но были нормальные цены".
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"Теперь мне не потянуть такие деньги. Конечно, будет сбор с продажи билетов, но я же должна с музыкантами расплатиться. Если еще заплачу за аренду, то сама пойду в переход просить милостыню. Не хочу дожидаться этого момента. Пусть богатые артисты платят", – заявила Пьеха.
Только ее поклонникам не стоит паниковать. Они услышать любимые песни в исполнении Эдиты Станиславовны на другой площадке. Звезда готова выступить даже несколько раз, если это будет нужно фанатам.
Пьеха могла бы повысить цены на билеты, но не захотела этого делать. Для нее важно, чтобы каждый поклонник мог позволить себе сходить на концерт, пояснила она.
И добавила: "Мои почитатели – небогатые люди. Они труженики, в основном пенсионеры. Разве могу я делать дорогие билеты?"
Эдита Станиславовна не собирается полностью уходить со сцены, несмотря на почтенный возраст. Она говорит, что чувствует себя отлично и сможет отработать полноценный концерт.
А вот от гастролей певица воздерживается. Она выступает на корпоративах и днях рождения, но редко. Артистке нравится наслаждаться покоем и отдыхать от прошлой очень активной концертной деятельности.
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