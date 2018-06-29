В Москве прощаются с Андреем Дементьевым
Почитатели таланта поэта Андрея Дементьева собрались у Зала им. П. И. Чайковского в Москве, чтобы проводить его в последний путь.
Проститься с поэтом, на стихах и песнях которого выросло не одно поколение россиян, пришли десятки людей. Они несут цветы к гробу, установленному на сцене в окружении букетов роз и белых хризантем. На плазменных экранах идет трансляция видеороликов, на которых Дементьев декламирует свои стихи, передает ТАСС.
По окончании церемонии прощания в церкви иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" на Большой Ордынке состоится отпевание поэта. Службу проведет митрополит Волоколамский Иларион.
Похоронен Андрей Дементьев будет на Кунцевском кладбище в Москве.
С заслуженным деятелем искусств РФ простились и на его родине в Твери. У Дома поэзии на большом экране шла прямая трансляция из столицы. Там же поставили портрет Дементьева, к которому горожане несли цветы. Многие крестились перед фотографией и шептали молитвы, передает порталTverigrad.ru.
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