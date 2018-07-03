Волочкова позвала на сеновал

Бывшая балерина показала коронный шпагат на свежескошенной траве

Где она только не делала растяжку раньше – и на пляжах, и на яхтах, и на крыше "Майбаха", и на доске для серфинга, и даже на спине лошади (бедное животное!). А теперь Анастасия добралась до... сеновала. И опубликовала в соцсети целую фотосессию.

На одном из снимков Волочкова в зеленом "венке" уселась в любимой позе на свежескошенной траве. И сразу вспомнились слова одного из героев фильма "Формула любви": "Хочешь большой, но чистой любви? Тогда приходи вечером на сеновал". А ведь известная блондинка в последнее время часто намекает в соцсети на новый роман, возможно, и растяжка на сене – это сигнал таинственному поклоннику.

По обуви, в которой она сфотографирована, видно, что в выходные Анастасия каталась на лошади. А потом, скорее всего, наездница устала и решила отдохнуть на травке, заодно блеснув прелестями – широко расставленными длинными ногами и выпадающим из глубокое декольте бюстом.

"Сеновал..." – коротко, но со смыслом недосказанности подписала все эти фото Волочкова. И, как во многих последних постах, закрыла возможность комментировать увиденное.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 2 Июл 2018 в 8:05 PDT

Но желающих высказаться не остановить. Они забросали экс-приму Большого театра комплиментами и критикой на другой странице. Эмоции бушуют до сих пор.

Одних поразила обувь."На фото "На сеновале в шпагате" ботинки выглядят как копыта. Анастасия, не уродуйте себя!", "Обувь, где Анастасия на сеновале, это да – жесть, просто копытца какие-то".

Другой попросил открыть "комменты с фото с сеновала". И добавил: "Всегда с интересом читаю. На эти фото людей бы пранеслооо."

Кто-то сказал, что "фото на сеновале в шпагате, надо было подписать: "Приходи на сеновал, не пожалеешь". Где ты мой граф Калиостро?"

"Анастасия, ваше фото на сеновале – провокация, понятно. Но вы все время ужесточаете правила этой игры. А слабо коровью лепешку на голову положить, ну, или сесть на нее в шпагате? Представляете какой общественный резонанс будет?! А каково вашим защитникам будет?!", – поиронизировал другой поклонник

А напоследок некто заявил: "На сеновале круто((( ЧУЧА НАШЛА СВОЁ МЕСТО... и гнездо на голове смотрится наааамного интереснее, чем грязные волосы"

Снимки себя любимой в полураздетом виде артистка выкладывает в Instadram каждый день. При этом она кокетливо рассказывает о новой любви.



Очередной избранник Волочковой пока не в Москве, и красотка посылает ему приветы эротичными фото в соцсетях, пишет сайт "Комсомольская правда". Сотни тысяч подписчиков блондинки постоянно взбудоражены этим.