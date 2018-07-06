Известный актер сильно болен, у него серьезные проблемы с психикой

На людей, которые называют себя близкими Армена Борисовича ( речь идет об Артуре Согомоняне и Элине Мазур), собраны материалы, которых хватит на несколько уголовных дел. Но их не пускают в ход из опасений, что самочувствие народного артиста ухудшится еще больше. Об этом рассказала адвокат Виталины Цымбалюк-Романовской Лариса Широкова.

Приближенные актера давно состоят в сговоре Именно эти так называемые друзья, отметила юрист в интервью Dni.Ru, виноваты в том, что артист потерял жилье и в России, и на родине – в Армении. При этом он доверяет Артуру Согомоняну, а бывшую жену зовет воровкой.

"Против Армена Борисовича вполне можно было бы возбудить дело о клевете и оскорблениях. Исковое заявление уже готово, но мы не даем ему хода, потому что учитываем физическое состояние и возраст возможного ответчика", – заявила Широкова.

Однако претензий к Джигарханяну у адвоката и бывшей жены нет. Они "ведут незримую борьбу не с народным артистом, который очень болен, крайне истощен и не отдает себе отчета в происходящем".

Большое сомнение вызывает чистоплотность и добросовестность намерений так называемого друга актера Артура Сгомоняна, добавила юрист. Она назвала странными сделки по отчуждению квартиры в деревне Глухово (у Виталины просто отняли, она никому ничего не дарила), и по квартире в Староконюшенном переулке, благодаря которой Согомонян, имея доверенность и юридическую возможность проводить действия от имени артиста, мог получить почти 8 млн рублей.

"Мы подали встречное заявление по сделке в Староконюшенном переулке, где подозреваемым должен выступить тот самый друг и благодетель актера. Представили и доказательную базу. В итоге у Следственного комитета есть большие вопросы к этому самому другу, к нам же никаких претензий нет. Мы будем защищать всеми законными методами честь, достоинство и деловую репутацию моего клиента", – подчеркнула Широкова.

А поклонников Джигарханяна намного больше волнует его здоровье, чем судебные разбирательства. Развод с бывшей женой подкосил любимца публики. Одно время ходили слухи, что Армен Борисович находится в больнице в тяжелом состоянии, которые Артур Согомонян поспешил погасить, заверив, что актер чувствует себя нормально и готовится к новому театральному сезону.



Конфликт в известной семье произошел из-за вмешательства в их дела посторонних. И теперь, когда о примирении сторон даже речи не идет, адвокат собирается отстаивать интересы Цымбалюк-Романовской до конца.

И, по мнению Широковой, справедливость восторжествует в самое ближайшее время, так как у Виталины Цымбалюк-Романовской есть все доказательства против Артура Согомоняна и Элины Мазур.

