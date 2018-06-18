Бывшая Джигарханяна объявила войну

Виталина собирается засудить недоброжелателей

Кара грозит тем, кто покусился на ее личные секреты. Расследование уже идет.

Новое уголовное дело – о нарушении тайны личной жизни бывшей жены актера Армена Джигарханяна – возбуждено в Москве, сообщает РЕН ТВ.

Гнев Виталины Цымбалюк-Романовской пал на злоумышленников, которые получили о ней личную информацию. Речь идет о выписке с банковских счетов, личных фото и сведениях об онкологическом заболевании ее матери, которые попали в СМИ.

В прошлом году было возбуждено дело о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения данных о Цымбалюк-Романовской.

Виталина Цымбалюк-Романовская была третьей женой Армена Джигарханяна. Их брак не продлился и двух лет: они поженились в феврале 2016-го, а в ноябре 2017 г. развелись.

За время семейной жизни с народным артистом Виталина стала директором Московского драматического театра мужа. Супруги расстались после громких скандалов.

Армен Борисович назвал молодую жену вором. После финансовой проверки театра в ноябре прошлого года были опубликованы итоги. По этим данным, за время руководства Виталины из театра за рубеж в офшоры было выведено почти 80 млн рублей.