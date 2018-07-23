Слова Примадонны вызвали возмущение в Сети

Кое-что из воспоминаний артистки в интервью Олегу Меньшикову не понравилось Стасу Садальскому. Он назвал враньем слова о ее имени и опроверг сказанное певицей о Владимире Высоцком.

У актера остался "осадок от ненужной трухи и какого-то кудрявого трепа". Он заявил: "В начале беседы сразу вранье: рассказ АБ о том, что имя Алла дано ей родителями в честь двух актрис – Тарасовой и Ларионовой". Но это могло быть правдой лишь наполовину, так как Аллу Ларионову узнали только в 1953 г. в фильме "Садко", а Пугачева родилась на четыре года раньше – в 1949-м.

А история о том, как она однажды не узнала в лифте Высоцкого, на что он ей сказал: "Поздоровалась бы, свинья", возмутила Садальского.

"Никогда бы Высоцкий не назвал женщину свиньей. Ни-ког-да. К женщинам он относился с придыханием, нежностью, страстью. Они для него – богини. Но не свиньи", – написал актер в соцсети.

Поклонники согласились с кумиром. Они заявили, что верят ему и сами заметили нестыковки в рассказе Аллы Борисовны.

"Я Вам верю", "Браво! Уделали! Ложь!", "Согласна с Вами полностью играла, хотя старалась! Это так резало слух и взгляд! До последнего хотелось зацепиться, ведь "великая", но не получилось, фальш во всем!" – сказали одни. Другие объяснили: "Старая уже. Подгоняет", "Она просто утрировала насчет свиньи", "Да она уже забрехалась... а может, уже склероз".

Станислав вообще "неровно дышит" к семье Аллы Пугачевой. Время от времени он критикует и саму Примадонну, и ее мужа.

Не так давно он разнес в пух и прах и шоу Максима Галкина "Звезды под гипнозом", и его творчество вообще. В последнее время юмориста стало слишком много на центральных телеканалах, отметил Садальский.