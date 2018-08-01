В Москве простились с актрисой Натальей Кузнецовой

Артистку похоронили на Митинском кладбище

Сегодня близкие, друзья и поклонники проводили ее в последний путь. Отпевание прошло в Боткинской больнице.

"После этого состоялись похороны на Митинском кладбище", – цитирует РИА "Новости" представителя Московского театра имени Ермоловой. Там Наталья Кузнецова работала с 1984 г. – играла в спектаклях "Барышня-крестьянка", "Бедность не порок" и многих других. Также артистка известна по ролям в сериалах и фильмах "Жуков", "Сваха", "Темное царство".

Актриса ушла из жизни в воскресенье. Долгое время она боролась с онкологией, но, к сожалению, болезнь одержала верх. Наталье Кузнецовой было 55 лет.