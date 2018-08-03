Поп-королю здорово досталось от поклонников известной украинской артистки

На новую публикацию Светланы в соцсети отозвался сам Филипп Бедросович. Он написал всего два слова, но вызвал бурю отрицательных эмоций у фанатов певицы.

За Лободу заступились не только массово, но и враждебно. Чего только не понаписали Киркорову в ответ! Но обо всем по порядку.

Светлана поместила в Instagram видеоотрывок ставшего очень популярным интервью Аллы Пугачевой Олегу Меньшикову. В нем Примадонна вспомнила о гастрольной молодости и призналась, как ради концертов часто жертвовала личной жизнью и общением с близкими.

Алла Борисовна рассказала, как однажды оставила больную дочь Кристину с бабушкой и улетела в Ростов, поскольку там на ее выступление были проданы все билеты. "Гастрольную жизнь обожала… Запах кулис, вот эти нервы, всю трясет!" – поделилась Примадонна.

Лобода подписала этот кусок интервью знаменитой певицы коротко: "До боли близко и знакомо". После чего назвала Аллу Борисовну "великой".

Все вроде понятно. Лобода популярна, собирает стадионы и музыкальные премии. Песни в ее исполнении звучат повсюду, билеты на концерты расходятся как горячие пирожки.

Кроме того, весной у Светланы родилась вторая дочь, и поэтому ей не понаслышке знакомо чувство, когда нужно оставить ребенка с мамой и ехать на гастроли, так как зрители любят и ждут. Она тоже не может жить "без запаха кулис".

И вот пост прокомментировал поп-король. "Знакомо... Надолго ли..." – отметил он.

А в ответ посыпалось: "Ну и язва вы Филипп! Вам бы только с Бузовой под фанеру петь. Да и ваши времена уже прошли", "Что за бред вы несете?", "Вы, кажется, не той артистке это написали. Светлана на сцене надолго, а вот вы насколько, не известно!", "Завидуйте молча, ваше время вышло", "Филя лижет только Бузовой, той которая без фанеры не поет, а Лобода утирает нос многим и не надо быть чьим-то фанатом, чтобы этого не видеть. У него удел поддерживать только бездарность".

Кто-то пытался защитить артиста. "А вы сначала спросите Филиппа, что он имел в виду, а потом комментируйте", – посоветовал kasinao78.

Но поклонники Лободы не унимались. Они заявили: "Светлана – трудяга и талантливая певица со своим стилем, не похожим ни на кого, поэтому она уже долгое время на пике популярности, да будет так!", "Лобода лучшая, трудяга у нее самые хитовые песни, не то что ваша "Ибица" непонятная".

Некоторые назвали Киркорова "неблагодарным", ведь еще недавно Лобода спродюсировала для него хит "Цвет настроения синий", благодаря премьере которого поп-король привлек новую аудиторию. А некто под ником susska_sussi@vonekutt сообщил: "Лобода, кстати, часто ему и музыку и стихи пишет".