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Кобзон стал дышать сам

Иосиф Кобзон. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Артист вернулся из больницы

Его перевели из столичной клиники домой накануне. Иосиф Давыдович уже реагирует на внешние раздражители, но полностью в сознание еще не пришел. Состояние певца по-прежнему тяжелое, но стабильное.

Однако все-таки Кобзон пошел на поправку. Это подтвердил и его коллега по сцене Лев Лещенко.

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"Я позавчера звонил Нелле. Она сказала, что у него состояние стабильное, все нормально", – сказал он "Пятому каналу".

Ранее поступила информация, что в ночь на 28 июля Иосиф Кобзон впал в кому. При этом родные артиста опровергли это сообщение.

Народный артист СССР больше десяти лет страдает тяжелым онкологическим заболеванием. Только в этом году его госпитализировали несколько раз.

В мае на концерте вид Кобзона поразил поклонников. Певец не мог передвигаться самостоятельно и постоянно держался за руку помощника. Зрители тогда выдвигали самые разные предположения о его здоровье, и больше было негативных. Но артист заявил, что с ним "все нормально".

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Полина ДОРОЖКИНА
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